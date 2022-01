AFC ra quyết định về cục diện các đội hạng 3 ở Asian Cup nữ 2022

Theo AFC, tuyển nữ Ấn Độ không hội đủ điều kiện thi đấu theo Quy tắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc thi trong đại dịch Covid-19, khi không có đủ 13 cầu thủ (bao gồm một thủ môn) trong danh sách đăng ký.

Do đó, trận tuyển nữ Ấn Độ gặp Đài Loan tối ngày 23.1 ở lượt 2 bảng A đã bị huỷ, ngoài ra cũng do có hầu hết cầu thủ phải ở cách ly, nên đội chủ nhà Asian Cup nữ 2022 cũng không thể thi đấu trận cuối bảng A gặp Trung Quốc. Do đó theo AFC, tuyển nữ Ấn Độ phải chịu mọi trách nhiệm về việc trận đấu không thể diễn ra và coi như đã rút lui khỏi giải.

Cũng theo đó, AFC áp dụng Quy chế thi đấu của giải chính thức hủy bỏ và vô hiệu các kết quả trận đấu của Ấn Độ. Để tránh xảy ra ảnh hưởng liên quan, điểm và bàn thắng trong các trận đấu của Ấn Độ cũng không được tính cho đến khi xác định thứ hạng cuối cùng của bảng đấu.

Ngoài ra, liên quan tới các đội hạng 3 trong 3 bảng tranh 2 suất đội có thành tích tốt nhất vào tứ kết. AFC cũng thông báo, bảng A chỉ còn 3 đội gồm Trung Quốc, Đài Loan và Iran. Xếp hạng cập nhật mới nhất bảng này cụ thể: Trung Quốc (6 điểm, 2 trận thắng, hiệu số +11 xếp nhất bảng và đã giành vé vào tứ kết), kế đến là Đài Loan (0 điểm, hiệu số -4) và Iran hạng 3 (0 điểm, hiệu số -7).





Liên quan đến cục diện các đội hạng 3 có ảnh hưởng tới 2 bảng đấu còn lại, AFC cũng cho biết: “Để tránh sự chênh lệch có thể xảy ra trong các cuộc so tài cuối cùng giữa tất cả các đội hạng 3, kết quả của các trận đấu ở bảng B và C giữa đội xếp nhất bảng, nhì bảng và đội hạng 3 với đội hạng 4 sẽ không được tính”.

Hiện ở các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất trong 3 bảng theo AFC sắp xếp lại gồm Thái Lan xếp nhất (bảng B, 0 điểm hiệu số -1), tuyển nữ Việt Nam xếp nhì (0 điểm, hiệu số -3) và Iran hạng 3 (0 điểm, hiệu số -7).

Với tình hình này đội nữ Việt Nam cần phải hạn chế bàn thua trước Nhật Bản vào tối nay và buộc phải thắng Myanmar trận cuối để chắc suất đi tiếp.