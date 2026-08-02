Ai cũng hò reo khi 2 đại biểu đặc biệt lên sân khấu khởi động ngày hội

Ngày hội "Chuyển đổi số - Chuyển động xanh" trong khuôn khổ các Chương trình, Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2026 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức sáng 2.8 tại Trường THPT Phước Long (P.Phước Long, TP.HCM).

Một điều rất đặc biệt khi các đại biểu lãnh đạo tiến hành nghi thức khởi động ngày hội, hai con robot bước lên sân khấu, nhún nhảy, vẫy tay chào và cùng chứng kiến thời khắc khởi động sự kiện ý nghĩa này.

Sự xuất hiện của 2 đại biểu robot đặc biệt này trên sân khấu của ngày hội về chuyển đổi số khiến nhiều người thích thú ẢNH: NỮ VƯƠNG

2 đại biểu robot đặc biệt cùng tham gia khởi động Ngày hội "Chuyển đổi số - Chuyển động xanh" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sự xuất hiện của 2 đại biểu đặc biệt này trên sân khấu của ngày hội về chuyển đổi số khiến nhiều người thích thú, đồng thời cũng là minh chứng về những sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo của thanh niên TP.HCM góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Ngày hội cũng mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời góp phần triển khai Kết luận số 75 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm sản phẩm đổi mới sáng tạo của người trẻ ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bạn trẻ vô cùng thích thú với các chú chó robot ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như trải nghiệm các sản phẩm khoa học, công nghệ, STEM, robotics, tài chính số, ngôn ngữ số; tập huấn kỹ năng số, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng; giao lưu, tìm hiểu nghiên cứu khoa học và tham gia các sân chơi lập trình, sáng tạo…

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, cho biết các hoạt động này không chỉ góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng mà còn thúc đẩy "chuyển động xanh" thông qua việc ứng dụng khoa học, công nghệ để tiết kiệm tài nguyên, giảm sử dụng giấy, tối ưu năng lượng và hình thành những giải pháp thân thiện với môi trường. Qua đó, mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi mô hình công nghệ được giới thiệu tại ngày hội có thể trở thành một hành động xanh thiết thực, góp phần xây dựng TP.HCM thông minh, xanh và phát triển bền vững.

Ngày hội để người trẻ được chạm vào công nghệ một cách trực quan nhất ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các em nhỏ trải nghiệm mô hình máy in 3D của sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Thích thú trải nghiệm bộ nhạc cụ được lập trình từ các loại trái cây ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tranh tài với các mô hình robot ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi mô hình công nghệ được giới thiệu tại ngày hội có thể trở thành một hành động xanh thiết thực, góp phần xây dựng TP.HCM thông minh, xanh và phát triển bền vững ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong khuôn khổ ngày hội, Thành đoàn TP.HCM và Trường Cao đẳng FPT POLYTECHNIC đã ký kết phối hợp với các nội dung gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên giai đoạn 2026 – 2030.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch Hoa phượng đỏ TP.HCM cùng các đơn vị đồng hành trao tặng các "Góc học tập số" cho các bạn "Hoa phượng đỏ" là học sinh THPT vượt khó học tốt. Mỗi góc học tập số được trao không chỉ là thiết bị công nghệ, mà là chìa khóa mở ra kho tàng tri thức, là bệ phóng giúp các em tự tin rèn luyện kỹ năng số và viết tiếp ước mơ của mình.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng AI ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG

ẢNH: NỮ VƯƠNG