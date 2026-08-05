Ai giàu nhất dàn diễn viên từng đóng Spider-Man?

Kể từ khi Tobey Maguire lần đầu khoác lên mình bộ đồ Người Nhện trong bộ phim Spider-Man (2002), thương hiệu siêu anh hùng của Marvel và Sony đã trở thành một trong những "cỗ máy in tiền" lớn nhất Hollywood. Ba thế hệ Spider-Man là Tobey Maguire, Andrew Garfield và Tom Holland cùng hàng loạt diễn viên đồng hành không chỉ gặt hái thành công về danh tiếng mà còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhờ cát-sê phim, hợp đồng quảng cáo, đầu tư và kinh doanh.

Theo Box Office Mojo, riêng các phim người đóng về Spider-Man đã thu hàng chục tỉ USD trên toàn cầu, tạo nên sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ một thương hiệu siêu anh hùng. Thành công đó cũng mở ra cơ hội để nhiều diễn viên bước vào hàng ngũ sao hạng A của Hollywood.

Tobey Maguire: "Người Nhện" giàu nhất

Nếu chỉ xét ba diễn viên từng đảm nhận vai Peter Parker trên màn ảnh rộng, Tobey Maguire vẫn là người dẫn đầu về tài sản. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của Tobey Maguire hiện vào khoảng 75 triệu USD.

Dù không còn hoạt động sôi nổi như trước, Tobey Maguire vẫn được nhiều khán giả xem là "Spider-Man huyền thoại", người đặt nền móng cho thành công của dòng phim siêu anh hùng hiện đại và mở đường cho các thế hệ Người Nhện sau này Ảnh: Columbia Pictures

Sau khi tạo nên cơn sốt toàn cầu với vai Peter Parker trong bộ ba Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi (2002, 2004, 2007), Maguire không chỉ nhận mức cát-sê tăng vọt mà còn chuyển hướng sang sản xuất phim, đầu tư bất động sản và nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Khác với nhiều diễn viên tận dụng sức nóng từ Spider-Man để liên tục nhận bom tấn, Tobey Maguire chủ động giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh. Trong gần 20 năm qua, ông chỉ tham gia một số dự án như Brothers (2009), The Great Gatsby (2013), Babylon (2022) và gần đây nhất là tái xuất trong Spider-Man: No Way Home (2021).

Ở tuổi 51, Tobey Maguire hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân. Sau khi ly hôn nhà thiết kế trang sức Jennifer Meyer vào năm 2020, ông tập trung chăm sóc hai con và gần như không sử dụng mạng xã hội. So với Tom Holland hay Andrew Garfield, Tobey Maguire ít tham gia các sự kiện giải trí và gần như không xây dựng hình ảnh người nổi tiếng trên các nền tảng trực tuyến.

Kirsten Dunst: Từ bom tấn đến phim nghệ thuật

Trước khi trở thành "bạn gái Người Nhện" trên màn ảnh rộng, Kirsten Dunst đã là một trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Hollywood. Vai Mary Jane Watson trong bộ ba Spider-Man (2002, 2004, 2007) giúp tên tuổi của cô vươn tầm quốc tế, đồng thời mở ra hàng loạt cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh và quảng cáo.

Theo Celebrity Net Worth, với tài sản khoảng 25 triệu USD, Kirsten Dunst là một trong những nữ diễn viên thành công nhất từng góp mặt trong thương hiệu Spider-Man Ảnh: Columbia Pictures

Theo Celebrity Net Worth, Kirsten Dunst hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 25 triệu USD. Nguồn thu của nữ diễn viên đến từ hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật, bao gồm cát-sê phim, hợp đồng quảng cáo, đầu tư bất động sản và các dự án truyền hình.

Sau thành công của Spider-Man, Dunst ghi dấu ấn qua các bộ phim như Melancholia, The Beguiled và đặc biệt là The Power of the Dog (2021), tác phẩm giúp cô nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Bên cạnh điện ảnh, vai diễn trong loạt phim Fargo cũng mang về cho cô đề cử Quả cầu vàng và Primetime Emmy.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Kirsten Dunst còn đầu tư vào bất động sản cùng chồng là nam diễn viên Jesse Plemons. Cặp đôi sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại California và Texas, đồng thời duy trì cuộc sống khá kín tiếng, tránh xa những ồn ào của Hollywood.

Ở tuổi 44, Kirsten Dunst vẫn đều đặn xuất hiện trong các dự án điện ảnh và truyền hình chất lượng. Dù không còn đóng phim với tần suất dày đặc như trước, cô vẫn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực của Hollywood, duy trì vị thế nhờ khả năng lựa chọn kịch bản và sự nghiệp ổn định suốt hơn 35 năm.

Zendaya: Từ sao Disney thành nữ triệu phú trẻ

Dù không vào vai siêu anh hùng, Zendaya hiện lại là một trong những ngôi sao thành công nhất bước ra từ thương hiệu Spider-Man. Celebrity Net Worth ước tính nữ diễn viên sở hữu tài sản khoảng 40 triệu USD.

Nhờ thành công trên cả ba lĩnh vực điện ảnh, thời trang và quảng cáo, Zendaya đã vượt ra khỏi hình ảnh "bạn gái Người Nhện" để trở thành một trong những ngôi sao quyền lực nhất Hollywood hiện nay Ảnh: Reuters

Nguồn thu của cô không chỉ đến từ vai MJ trong loạt phim Spider-Man mà còn từ thành công của Euphoria, Dune, Challengers cùng hàng loạt hợp đồng với Louis Vuitton, Bulgari, Lancôme, On Running... Theo Celebrity Net Worth, Zendaya hiện nhận tối thiểu 10 triệu USD cho mỗi dự án điện ảnh lớn, mức thu nhập hiếm thấy với một diễn viên mới ngoài 20 tuổi.

Bên cạnh diễn xuất, cô còn đầu tư bất động sản tại Mỹ và Anh, đồng thời tham gia sản xuất phim. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình với Tom Holland cũng luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, cả hai hiếm khi chia sẻ chi tiết về mối quan hệ, chủ yếu xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Willem Dafoe: Phản diện kiếm tiền không kém chính diện

Xuất hiện với vai Green Goblin, Willem Dafoe được xem là một trong những phản diện xuất sắc nhất lịch sử phim siêu anh hùng.

Sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập niên với hàng trăm vai diễn giúp Willem Dafoe giữ vững vị thế một trong những diễn viên thực lực nhất Hollywood Ảnh: Reuters

Theo Celebrity Net Worth, tài sản của nam diễn viên khoảng 40 triệu USD. Khác với nhiều đồng nghiệp, Dafoe không phụ thuộc vào bom tấn. Ông đều đặn tham gia các dự án nghệ thuật, phim độc lập và liên tục được đề cử Oscar với những tác phẩm như The Florida Project, At Eternity's Gate, Poor Things...

Ở tuổi 71, Willem Dafoe vẫn được xem là một trong những diễn viên cá tính và bền bỉ nhất Hollywood. Bốn lần nhận đề cử Oscar, liên tục góp mặt trong các dự án lớn và vẫn miệt mài với sân khấu, ông cho thấy sức sáng tạo không hề suy giảm theo thời gian. Sau hơn 20 năm kết hôn với đạo diễn người Ý Giada Colagrande, Willem Dafoe dành phần lớn thời gian sống gần Rome (Ý). Trong một cuộc phỏng vấn, ông tiết lộ hai vợ chồng đang sống tại một trang trại nuôi alpaca (lạc đà không bướu Nam Mỹ), nơi ông có thể hòa mình vào thiên nhiên sau những tháng ngày bận rộn trên phim trường.

Tom Holland: Ngôi sao đang tăng tốc

Nếu xét tốc độ phát triển, Tom Holland có lẽ là người đáng chú ý nhất. Theo Celebrity Net Worth và Biography.com, tài sản của anh hiện khoảng 25 triệu USD.

Không chỉ thành công với Spider-Man, Tom Holland còn ghi dấu qua Uncharted, The Odyssey và nhiều dự án lớn, giúp anh tích lũy khối tài sản khoảng 25 triệu USD (hơn 650 tỉ đồng) Ảnh: Reuters

Holland bắt đầu với cát-sê chỉ khoảng 500.000 USD cho Spider-Man: Home coming. Sau khi bộ phim thành công, thu nhập của anh tăng mạnh nhờ tiền thưởng doanh thu và các phần tiếp theo. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của anh khoảng 25 triệu USD.

Ngoài Marvel, Holland còn góp mặt trong Uncharted, The Odyssey, điều hành một thương hiệu bia không cồn và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang, đồng hồ. Nhiều chuyên gia nhận định ở tuổi 30, Tom Holland vẫn còn nhiều dư địa để gia tăng tài sản trong thập niên tới.

Marisa Tomei: Oscar và Spider-Man

Người vào vai dì May được yêu thích nhất MCU hiện sở hữu khoảng 25 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Trước Spider-Man, Marisa Tomei đã giành Oscar với My Cousin Vinny và có hơn ba mươi năm hoạt động tại Hollywood.

Trước khi vào vai dì May trong Spider-Man, Marisa Tomei đã là chủ nhân tượng vàng Oscar Ảnh: Reuters

Khác với nhiều ngôi sao Hollywood, Marisa Tomei khá kín tiếng về đời tư. Cô chưa từng kết hôn và nhiều lần chia sẻ không xem hôn nhân hay việc làm mẹ là tiêu chuẩn đánh giá hạnh phúc của một người phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn với Manhattan Magazine, Tomei cho biết cô trân trọng cuộc sống độc lập và mong muốn dành nhiều thời gian cho công việc cũng như những điều mình yêu thích.

Ở tuổi 61, Marisa Tomei vẫn được giới thời trang đánh giá cao nhờ phong cách thanh lịch và vẻ ngoài trẻ trung. Cô thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang, sự kiện điện ảnh lớn và là gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp lựa chọn.

Andrew Garfield: Giá trị nằm ở chất lượng

Theo nhiều chuyên trang tài chính, Andrew Garfield sở hữu tài sản khoảng 16 triệu USD. Con số này thấp hơn Tom Holland hay Tobey Maguire, nhưng Garfield lại được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Sau hai phần The Amazing Spider-Man, anh liên tiếp nhận những vai diễn nặng ký trong Hacksaw Ridge, Tick, Tick... Boom! và nhiều tác phẩm nghệ thuật khác.

Không chạy theo bom tấn sau Spider-Man, Andrew Garfield lựa chọn các dự án chất lượng, xây dựng sự nghiệp vững chắc với khối tài sản khoảng 16 triệu USD (hơn 415 tỉ đồng) Ảnh: Reuters

Andrew Garfield cũng là một trong số ít diễn viên từng nhận đề cử Oscar sau khi rời thương hiệu Spider-Man. Năm 2026 được xem là một trong những năm làm việc sôi động nhất của Garfield. Anh liên tiếp góp mặt trong bộ phim gia đình The Magic Faraway Tree, sử thi lịch sử The Uprising của đạo diễn Paul Greengrass và đang thực hiện Artificial của Luca Guadagnino, trong đó anh vào vai Sam Altman - CEO của OpenAI.

Chia sẻ khi quảng bá phim mới, Garfield cho biết anh thích lựa chọn những dự án mang tính thử thách thay vì chạy theo các vai diễn an toàn. Về đời tư, Andrew Garfield vẫn khá kín tiếng. Tuy nhiên, từ năm 2025, anh nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nữ diễn viên Monica Barbaro. Đầu tháng 8.2026, cả hai hiếm hoi sánh đôi tại buổi công chiếu bộ phim One Night Only ở New York (Mỹ). Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại Wimbledon, Liên hoan phim Venice và nhiều sự kiện khác.

J.K. Simmons: "Ông chủ báo Daily Bugle" giàu nhờ sự bền bỉ

Với vai J. Jonah Jameson, J.K. Simmons đã trở thành nhân vật không thể thay thế của thương hiệu Spider-Man. Tài sản của ông hiện được nhiều chuyên trang ước tính khoảng 20 triệu USD.

J.K. Simmons là diễn viên hiếm hoi tiếp tục đảm nhận vai J. Jonah Jameson qua nhiều thế hệ Spider-Man Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài điện ảnh, Simmons còn có nguồn thu ổn định từ lồng tiếng, truyền hình và quảng cáo. Giải Oscar cho Whiplash giúp ông trở thành một trong những diễn viên phụ được săn đón nhất Hollywood.

Ở tuổi 71, J.K. Simmons vẫn duy trì cường độ làm việc đáng nể. Theo IMDb, nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như loạt phim tội phạm The Westies, series Embassy, Heart of the Beast, đồng thời tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Omni-Man trong loạt hoạt hình ăn khách Invincible.