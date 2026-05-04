AI khiến Mac Mini thành hàng hiếm, giá khởi điểm tăng 200 USD

Trong báo cáo doanh thu quý thứ hai năm tài chính 2026 (tháng 1 - 3) của Apple, Giám đốc điều hành Tim Cook cho biết hai mẫu máy tính để bàn Mac Mini và Mac Studio đều là "những nền tảng tuyệt vời cho trí tuệ nhân tạo (AI) và tác nhân AI (Agent)".

"Khách hàng đang nhận ra điều đó nhanh hơn dự đoán của chúng tôi, khiến nhu cầu tăng đột biến", ông Cook nói.

CEO Apple cho biết công ty đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Thiết kế nhỏ gọn của Mac Mini M4 ẢNH: CTV

Trong quý vừa qua, doanh thu của Mac đã tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8,4 tỉ USD, bất chấp hạn chế về nguồn cung. Ông Cook thừa nhận Apple sẽ "ít linh hoạt hơn" trong chuỗi cung ứng Mac, sau giai đoạn đạt kỷ lục về số lượng khách hàng mới. Mẫu MacBook Neo giá rẻ mới cũng góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng.

Trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách cung cầu, Apple cho biết họ có kế hoạch chuyển sản xuất Mac Mini về Mỹ vào cuối năm nay. Đây cũng là một phần trong cam kết đầu tư 600 tỉ USD vào ngành sản xuất của Mỹ.

Tại Mỹ, nhiều nhà bán lẻ cho biết Mac Mini phiên bản cơ bản đang cháy hàng trong những tuần gần đây. Apple cho biết thời gian giao hàng dự kiến sẽ lâu hơn bình thường. Hiện tại, giá khởi điểm của Mac Mini đã tăng 200 USD (5,2 triệu đồng). Bản cơ bản giá 599 USD (15,7 triệu đồng) với dung lượng lưu trữ 256 GB, đã biến mất khỏi trang web của Apple kể từ tuần trước. Giá khởi điểm hiện tại của Mac Mini là 799 USD (21 triệu đồng) cho phiên bản 512 GB, theo dữ liệu từ Internet Archive.

Mặc dù giá của phiên bản có dung lượng lưu trữ 512 GB không tăng giá, nhưng điều này đồng nghĩa giá khởi điểm của một chiếc Mac Mini hiện đã cao hơn. Trên eBay, một số mẫu đã qua sử dụng được rao bán với giá cao hơn 200 USD so với giá mua mới khi Mac Mini chưa tăng giá khởi điểm.

Hiện tại, giới công nghệ đang dành nhiều sự chú ý cho OpenClaw, công cụ AI mã nguồn mở, có thể chạy cục bộ trên máy tính, thúc đẩy nhu cầu về các thiết bị có bộ nhớ cao hơn. Trùng hợp, Mac Mini chạy rất tốt mô hình trí tuệ nhân tạo này.

CEO Tim Cook cho biết có thể mất "vài tháng" để nguồn cung cân bằng với nhu cầu về Mac Mini. Ngoài ra, công ty cũng đang phải đối mặt cuộc khủng hoảng chip nhớ khi giá DRAM ngày càng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo các báo cáo, Apple đang thu mua lượng hàng tồn kho DRAM dành cho thiết bị di động từ Samsung Electronics và SK Hynix từ đầu tháng 4. Công ty đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau để giảm thiểu tác động của việc khan hiếm bộ nhớ.

Mac Mini M4 là phiên bản mới nhất, được Apple bán ra từ tháng 10.2024. Tại Việt Nam, model này có giá khởi điểm từ 14,5 triệu đồng nhưng nhanh chóng cháy hàng ngay khi vừa lên kệ. Có nhiều lý do cho việc Mac Mini M4 hút khách những ngày đầu, nổi bật là những nâng cấp sáng giá so với thế hệ tiền nhiệm, đi kèm giá bán hấp dẫn.

Máy được nâng cấp RAM lên 16 GB ở phiên bản tiêu chuẩn với giá bán như cũ, tạo nên làn sóng quan tâm lớn. Người dùng không chỉ nhận được một sản phẩm mới với hiệu năng cao, mà còn được trang bị thêm bộ nhớ với chi phí không đổi.

Đối với các chuyên viên thiết kế, nhà sáng tạo nội dung, hay những người làm việc với các ứng dụng đòi hỏi nhiều tài nguyên, 16 GB RAM được xem như một "điểm vàng" giúp máy hoạt động trơn tru.