‘Ai là triệu phú’ tăng mức tiền thưởng kỷ lục

Chương trình Ai là triệu phú lên sóng ngày 31.3, kỷ niệm sinh nhật 30 tuổi của VTV3. MC Quốc Khánh tâm sự: “Xin cho phép tôi được chia sẻ với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ hãy hình dung đã có một thời nơi giải trí duy nhất là chiếc ti vi. Lúc đó, những nội dung duy nhất dành cho khán giả trẻ là ca nhạc quốc tế, chương trình tổng hợp thể thao. Và khi đó, VTV3 ra đời, với khán giả là cả một thế giới mới”.

Sự thay đổi của 'Ai là triệu phú'

Mốc tiền thưởng 500 triệu đồng cho câu 15 của Ai là triệu phú khiến khán giả thích thú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

MC Quốc Khánh thông báo bắt đầu từ số phát sóng ngày 31.3, người chiến thắng trong cuộc chơi Ai là triệu phú sẽ nhận phần thưởng gấp đôi - 500 triệu đồng cho người chơi vượt qua câu hỏi số 15, khác với mức thưởng 250 triệu đồng trước đó. Tương tự, mốc tiền thưởng ở những cột mốc khác cũng có sự thay đổi. Điển hình như việc người chơi vượt qua câu hỏi số 5 sẽ nhận 5 triệu đồng, thay vì 2 triệu đồng như trước.

Trên trang cá nhân, biên tập viên Diệp Chi cũng có cái bài đăng xác nhận thông tin này. Cô viết: “Kể từ 31.3 - kỷ niệm 30 năm phát sóng trên VTV3, chương trình Ai là triệu phú chính thức tăng mức tiền thưởng cao nhất lên 500 triệu đồng. Mời mọi người đăng ký tham gia để trải nghiệm cảm giác độc nhất vô nhị khi ngồi ghế nóng một lần trong đời”.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng trước quyết định này của nhà đài. Một số ý kiến cho rằng việc thay đổi này sẽ tạo nên sự hứng thú cho các người chơi khi đến với Ai là triệu phú. Một tài khoản viết: “Giải thưởng cho câu 15 là 500 triệu đồng quá hấp dẫn, quá nóng”. Một người xem hài hước bình luận: “500 triệu đồng thì mới gọi là triệu phú chứ”. Tài khoản khác hài hước: “Vàng tăng gấp đôi, giải thưởng cũng tăng gấp đôi”.

Hồ Trung Dũng trở thành người chơi chính của Ai là triệu phú ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong tập phát sóng ngày 31.3, Hồ Trung Dũng xuất hiện với vai trò người chơi chính. Khi chia sẻ về công việc của mình, giọng ca 8X cho biết bản thân làm giáo viên dạy tiếng Đức lâu hơn so với sự nghiệp ca hát. Anh bật mí: “Tôi đi dạy từ năm 21 tuổi, đến bây giờ cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Trước dịch, tôi mở trung tâm ngoại ngữ riêng ở TP.HCM, nhưng không trực tiếp lãnh đạo vì muốn thư giãn đầu óc để còn đi hát. May mắn thời gian qua, trường phát triển tốt, nhu cầu học tiếng Đức cũng rất cao. Cho nên buổi sáng tôi là thầy giáo, buổi trưa tôi là ca sĩ”.

Hồ Trung Dũng nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi đầu tiên mà không sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào, nhận về giải thưởng 5 triệu đồng. Ở câu hỏi số 8, nam ca sĩ nhờ đến sự trợ giúp hỏi ý kiến của nhà thông thái. Ở câu hỏi số 10: “Trong thần thoại Hy Lạp, Hades là vị thần cai quản nơi nào”, giọng ca 8X dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến người thân và đưa ra đáp án đúng là “địa ngục”. Sau đó, Hồ Trung Dũng tiếp tục vượt qua câu hỏi số 11 sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50-50.

Ở câu hỏi 12: “Tên của danh họa Tô Ngọc Vân được đặt cho một địa điểm nằm ở thiên thể nào trong hệ mặt trời”, Hồ Trung Dũng nhờ quyền trợ giúp cuối cùng của chương trình. Anh đưa ra đáp án “sao kim”, trong khi câu trả lời đúng là “sao thủy”. Với lựa chọn không chính xác này, Hồ Trung Dũng nhận mức tiền thưởng ở câu số 10 là 22 triệu đồng.