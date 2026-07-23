Hôm 22.7, Ái Phương chính thức ra mắt MV Dịu dàng dịu dàng tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Tóc Tiên, Ngọc Thanh Tâm, Diễm My 9X, DJ Mie, Võ Hạ Trâm, Trương Quỳnh Anh... Người hâm mộ cũng có mặt từ sớm để chúc mừng nữ ca sĩ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh trong cột mốc trở lại với một màu sắc âm nhạc mới.

Các "chị đẹp" như Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Hoàng Yến Chibi... dành thời gian đến chúc mừng Ái Phương ra mắt MV Dịu dàng dịu dàng Ảnh: BTC

Dịu dàng dịu dàng là ca khúc do chính Ái Phương sáng tác sau hành trình dài đối diện và chữa lành những tổn thương bên trong. Khác với hình ảnh gắn liền cùng các bản pop ballad, nữ ca sĩ lần đầu thử sức với chất liệu upbeat, kết hợp âm hưởng Afro Pop và nguồn cảm hứng từ nhạc US-UK.

Thông qua dự án, Ái Phương mong muốn truyền tải thông điệp mỗi người hãy hướng suy nghĩ đến những điều tích cực, đón nhận cuộc sống bằng sự nhẹ nhàng và bình an như một cách nuôi dưỡng, thu hút những điều tốt đẹp đến với mình.

Ái Phương 'lột xác', trở lại với hình tượng mới - Rachel P

Không chỉ đánh dấu sự trở lại bằng một sản phẩm âm nhạc mới, Dịu dàng dịu dàng còn là cột mốc để Ái Phương chính thức giới thiệu Rachel P, khía cạnh âm nhạc đã luôn hiện diện bên trong cô từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Theo nữ ca sĩ, sau nhiều năm tích lũy trải nghiệm và cảm xúc, đây là thời điểm thích hợp để giới thiệu màu sắc âm nhạc này đến khán giả.

Ái Phương 'lột xác' sau 'Chị đẹp', nói về áp lực vượt qua hit cũ

Khoảng thời gian giãn cách giúp Ái Phương nhìn lại định hướng nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho sáng tác và tiếp cận các xu hướng âm nhạc quốc tế. Bên cạnh đó, hành trình tham gia Chị đẹp đạp gió cũng mang đến cho cô nhiều trải nghiệm trình diễn và cảm hứng sáng tạo, trở thành chất xúc tác để cô tự tin thể hiện Rachel P trên sân khấu.

Ái Phương chia sẻ: "Rachel P giống như một 'nhân cách' âm nhạc khác đã tồn tại bên trong mình, một người rất thích nghe nhạc Latin, thích vũ đạo, thích trình diễn từ trước cả khi được biết đến qua những ca khúc ballad. Đối với tôi, sự xuất hiện của Rachel P không phải là một màn lột xác, mà là thời điểm bản thân quyết định trung thực với giá trị gốc, thoải mái và tự tin để một phần con người vốn đã luôn hiện hữu được chính thức gặp gỡ khán giả".