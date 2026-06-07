Ai 'sáng cửa' giành Chiếc giày vàng World Cup 2026?

Công thức tạo nên vua phá lưới

Theo phân tích của BBC, một cầu thủ muốn giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup cần hội tụ nhiều yếu tố. Đầu tiên là độ tuổi, lý tưởng nhất ở khoảng 24-25 tuổi. Đây là giai đoạn một tiền đạo thường đạt được sự cân bằng hoàn hảo giữa thể lực, tốc độ, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Tuổi trung bình của các Vua phá lưới World Cup là 24,7. Chỉ có một cầu thủ từ 30 tuổi trở lên giành danh hiệu này là Davor Suker khi ông 30 tuổi (World Cup 1998). Yếu tố thứ hai là đội tuyển quốc gia đó phải tiến sâu. Phần lớn chân sút giành Chiếc giày vàng đều khoác áo những đội bóng góp mặt ở bán kết hoặc chung kết. Điều này khá dễ hiểu bởi số trận đấu nhiều hơn đồng nghĩa với cơ hội ghi bàn lớn hơn. World Cup 2026 thậm chí còn tạo thêm lợi thế cho các ứng viên khi những đội vào bán kết sẽ đá tới 8 trận.

Mbappe đang ở độ tuổi chín muồi, còn Messi gặp rào cản về tuổi tác trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Tiếp theo là phong độ trước giải đấu. Những chân sút giành danh hiệu Vua phá lưới thường bước vào World Cup sau một mùa giải bùng nổ ở cấp CLB. Họ mang theo sự tự tin, cảm giác ghi bàn tốt nhất và trạng thái thể lực lý tưởng để duy trì hiệu suất trong suốt giải đấu kéo dài cả tháng. Ngoài ra, khả năng kiến tạo cũng đóng vai trò không nhỏ. Trong trường hợp các cầu thủ bằng nhau về số bàn thắng, FIFA sẽ xét tới số pha kiến tạo trước khi tính đến số phút thi đấu. Điều đó khiến những tiền đạo toàn diện luôn có lợi thế hơn những "sát thủ vòng cấm" đơn thuần. Ở World Cup 2010, Thomas Muller ghi 5 bàn, bằng David Villa, Wesley Sneijder và Diego Forlan nhưng đoạt Chiếc giày vàng nhờ có 3 kiến tạo.

Messi, Ronaldo liệu có cơ hội ?

Dựa vào các tiêu chí này, Kylian Mbappe nổi lên như ứng viên số một cho danh hiệu Chiếc giày vàng. Tiền đạo của tuyển Pháp đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, ghi 25 bàn ở La Liga mùa này, sở hữu thành tích ghi 12 bàn qua 2 kỳ World Cup và từng giành danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup 2022. Quan trọng hơn, Pháp vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng nghĩa Mbappe có nhiều cơ hội chơi tới những trận đấu cuối cùng của giải.

Harry Kane cũng là nhân tố không thể bỏ qua. Đội trưởng đội tuyển Anh từng đoạt Chiếc giày vàng World Cup 2018 và vừa trải qua thêm một mùa giải bùng nổ tại Bayern Munich. Dù đã bước sang tuổi 32, Kane vẫn duy trì khả năng săn bàn đáng nể cùng vai trò trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Anh.

Erling Haaland là ẩn số thú vị nhất. Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo Na Uy. Khả năng ghi bàn của Haaland là điều không cần bàn cãi, nhưng cơ hội giành Chiếc giày vàng phụ thuộc rất nhiều vào việc Na Uy có thể tiến xa tới đâu. Nếu đội bóng Bắc Âu tạo nên bất ngờ, Haaland hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Mbappe hay Kane.

Ở nhóm kế cận, Lamine Yamal là cái tên đáng chú ý nhất. Mới 18 tuổi nhưng ngôi sao của Tây Ban Nha đang sở hữu mọi tố chất để bùng nổ ở một sân khấu lớn. Yamal có tốc độ, khả năng tạo đột biến và đang khoác áo một tập thể được đánh giá rất cao trước giải đấu.

Bên cạnh đó, danh sách ứng viên còn có Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Vinicius Junior hay Mikel Oyarzabal. Tuy nhiên, Messi và Ronaldo đang phải chống lại quy luật tuổi tác, trong khi Vinicius và Oyarzabal vẫn chưa chứng minh được khả năng duy trì hiệu suất ghi bàn ở các giải đấu lớn.

Trong bóng đá, các thống kê chủ yếu mang tính chất tham khảo. Nhưng nếu "công thức" trên là đúng, cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là màn cạnh tranh giữa Mbappe, Kane và Haaland. Trong đó, tiền đạo người Pháp vẫn là người sở hữu nhiều lợi thế nhất để một lần nữa bước lên đỉnh cao.