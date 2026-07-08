Ai sáng cửa giành giải Găng tay vàng World Cup 2026?

2 CÁI TÊN CHIẾM LỢI THẾ

Nếu phải chọn ra 2 ứng viên nổi bật nhất ở thời điểm hiện tại, nhiều chuyên gia sẽ gọi tên Unai Simon và Mike Maignan. Simon đang là chốt chặn đáng tin cậy của Tây Ban Nha, đội bóng được đánh giá có phong độ thuyết phục bậc nhất World Cup 2026. Không chỉ thắng liên tiếp các trận đấu quan trọng, "La Roja" còn sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Việc duy trì chuỗi trận giữ sạch lưới từ đầu giải giúp Simon tích lũy lợi thế đáng kể trong cuộc đua Găng tay vàng. Điểm mạnh của Simon không chỉ nằm ở những pha cứu thua mà còn ở khả năng duy trì sự ổn định. Hệ thống kiểm soát bóng của Tây Ban Nha giúp đối thủ ít có cơ hội tiếp cận khung thành, nhưng mỗi khi cần thiết, thủ môn thuộc biên chế Athletic Bilbao vẫn cho thấy sự tập trung và phản xạ tốt. Ngoài ra, anh còn chơi chân rất tốt, đóng góp nhiều vào lối chơi của "La Roja".

Mike Maignan là thủ môn số một của Pháp, đội bóng cũng đang thể hiện sức mạnh đáng nể trên hành trình vào sâu tại World Cup 2026. Tính đến thời điểm này, "Les Bleus" mới phải nhận 2 bàn thua. Maignan không chỉ được hưởng lợi từ những trung vệ đẳng cấp như William Saliba hay Dayot Upamecano, mà bản thân anh cũng nhiều lần có những pha cứu thua mang tính quyết định. Sự chắc chắn của thủ thành AC Milan là một trong những nền tảng giúp Pháp tiếp tục được xem là ứng viên vô địch.

Thủ môn Simon có khả năng bay người ấn tượng, đang duy trì chuỗi 5 trận sạch lưới ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, trong cách tính thành tích cho giải thưởng Găng tay vàng của FIFA, số pha cứu thua chỉ là một phần của câu chuyện. Thành tích tập thể, số trận giữ sạch lưới và khả năng tiến sâu của đội tuyển đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là lý do Simon và Maignan đang chiếm ưu thế.

N HỮNG NGƯỜI SẴN SÀNG BỨT PHÁ

Jordan Pickford vừa ghi điểm mạnh sau màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Anh trước Mexico ở vòng 16 đội. Trên sân Azteca, thủ môn của CLB Everton liên tục thực hiện các pha cứu thua quan trọng, giúp "Tam sư" bảo toàn lợi thế dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp 2. Nếu đội tuyển Anh tiếp tục vượt qua những thử thách khó khăn phía trước, đặc biệt là trận tứ kết với Na Uy, Pickford hoàn toàn có thể vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua.

Trong khi đó, Emiliano Martinez luôn là cái tên đặc biệt ở các giải đấu lớn. Nhà vô địch World Cup 2022 không phải là thủ môn có nhiều trận giữ sạch lưới nhất, nhưng lại sở hữu khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Theo các mô hình phân tích từ Opta hay Squawka, hành trình của đội tuyển là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đua Găng tay vàng. Một thủ môn có thể chơi xuất sắc, nhưng nếu đội nhà dừng bước ở tứ kết hoặc bán kết, cơ hội chiến thắng sẽ giảm đáng kể. Chính vì vậy, cuộc đua hiện tại không chỉ là câu chuyện giữa các thủ môn mà còn phụ thuộc vào thành tích của các đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp, Anh trong những trận đấu sắp tới.

Ở thời điểm hiện tại, Unai Simon và Mike Maignan có thể được xem là hai ứng viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, World Cup luôn ẩn chứa bước ngoặt bất ngờ. Chỉ một trận đấu xuất thần, một loạt luân lưu lịch sử hay một hành trình thần kỳ đến trận chung kết cũng đủ để thay đổi hoàn toàn cục diện. Và đó là lý do cuộc đua Găng tay vàng năm nay vẫn còn rất khó đoán.