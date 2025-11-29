Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Airbus triệu hồi máy bay A320 quy mô lớn, đe dọa hoạt động hàng không toàn cầu
Video Thế giới

Airbus triệu hồi máy bay A320 quy mô lớn, đe dọa hoạt động hàng không toàn cầu

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
29/11/2025 16:16 GMT+7

Công ty Airbus của châu Âu cho hay cần sửa chữa ngay lập tức 6.000 máy bay dòng A320 trong một đợt triệu hồi quy mô lớn, ảnh hưởng đến hơn một nửa đội bay toàn cầu, đe dọa gây xáo trộn trong dịp cuối tuần du lịch bận rộn nhất năm tại Mỹ.

Công ty Airbus của châu Âu hôm 28.11 đã ra lệnh sửa chữa ngay lập tức 6.000 máy bay dòng A320 trong một đợt triệu hồi quy mô lớn, có thể đe dọa một trong những dịp cuối tuần du lịch bận rộn nhất năm tại Mỹ.

Sự cố này có lẽ là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất ảnh hưởng đến Airbus trong lịch sử 55 năm của hãng.

Vào thời điểm Airbus ban hành chỉ thị, khoảng 3.000 máy bay dòng A320 đang được khai thác.

Theo thông báo gửi các hãng hàng không, việc sửa chữa chủ yếu liên quan đến việc khôi phục lại phần mềm trước đó, nhưng phải được thực hiện trước khi máy bay có thể bay trở lại.

Nhiều hãng hàng không cho biết việc sửa chữa có thể gây ra tình trạng chậm trễ hoặc hủy chuyến bay.

Airbus triệu hồi máy bay A320 quy mô lớn, đe dọa hoạt động du lịch nghỉ lễ - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay A320 của hãng hàng không easyJet đậu trên đường băng tại Sân bay Southend London (Anh), ngày 31.3.2025

ẢNH: REUTERS

American Airlines, hãng khai thác A320 lớn nhất thế giới, cho biết khoảng 340 máy bay A320 của hãng sẽ cần được sửa chữa. Hãng cho biết họ dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn tất vào ngày 29.11, với thời gian sửa chữa mỗi máy bay khoảng 2 giờ đồng hồ.

Các hãng hàng không khác cho biết họ sẽ tạm thời ngừng hoạt động máy bay để sửa chữa, bao gồm Lufthansa của Đức, IndiGo của Ấn Độ và easyJet của Anh.

Hiện có khoảng 11.000 máy bay dòng A320 đang hoạt động, nhưng một phát ngôn viên của Airbus ước tính việc sửa chữa sẽ ảnh hưởng đến tổng cộng khoảng 6.000 máy bay, bao gồm nhiều biến thể khác nhau.

