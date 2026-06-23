AirPods Pro có đối thủ mới từ Xiaomi

Được bán ở mức giá 40 bảng tại Anh và 50 euro tại Đức, mẫu tai nghe này của Xiaomi hứa hẹn mang đến những thông số kỹ thuật ấn tượng so với giá thành. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là giá bán lẻ tại Đức sau khi chương trình ưu đãi mở bán kết thúc sẽ là 60 euro.

Giá bán Redmi Buds 8 chỉ chưa đến 1/5 so với AirPods Pro 3 ẢNH: XIAOMI

Để so sánh, tai nghe AirPods Pro 3 hiện có giá lên tới 219 bảng tại Anh, tức là gấp hơn 5 lần so với Redmi Buds 8. Mặc dù AirPods Pro 3 cung cấp nhiều tính năng vượt trội và tích hợp sâu vào hệ sinh thái của Apple, Redmi Buds 8 vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm tai nghe có tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) với mức giá phải chăng.

Xiaomi khuấy động thị trường tai nghe ANC giá rẻ

Redmi Buds 8 được trang bị ANC với khả năng giảm tiếng ồn lên đến 50 dB và phạm vi khử tiếng ồn lên tới 4 kHz. Sản phẩm có 3 mức độ ANC thích ứng và 3 chế độ xuyên âm để người dùng nghe âm thanh bên ngoài khi cần thiết. Âm thanh được xử lý bởi trình điều khiển động 11 mm, hỗ trợ codec Hi-Res Audio Wireless và LHDC, tuy nhiên, LHDC yêu cầu cập nhật phần mềm và thiết bị tương thích. Ngoài ra, tai nghe còn tích hợp 5 cài đặt EQ có sẵn và hỗ trợ EQ tùy chỉnh dựa trên bài kiểm tra thính lực.

Các tính năng chính có trên Redmi Buds 8 ẢNH: XIAOMI

Về thời lượng pin, Redmi Buds 8 có thể hoạt động lên đến 11 giờ chỉ với tai nghe và tổng cộng 44 giờ khi kết hợp hộp sạc, nếu tắt tính năng ANC. Khi bật ANC, thời gian sử dụng giảm xuống còn 6,5 giờ cho tai nghe và 28 giờ tổng cộng. Chỉ cần sạc 10 phút, người dùng có thể tận hưởng đến 4 giờ phát nhạc. Tai nghe cũng hỗ trợ kết nối hai thiết bị, Google Fast Pair, tìm tai nghe bằng âm thanh, Bluetooth 5.4 và có khả năng chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP54.

Mặc dù Redmi Buds 8 không thể thay thế hoàn toàn AirPods Pro, nhưng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm tính năng chống ồn chủ động, thời lượng pin dài và chất lượng âm thanh tốt mà không phải chi quá nhiều tiền. Các trải nghiệm trước đây với Redmi Buds 8 Pro cho thấy Xiaomi đang cung cấp một sản phẩm đáng tin cậy và giá phải chăng trong phân khúc tai nghe không dây. Hy vọng phiên bản tiêu chuẩn cũng sẽ mang lại trải nghiệm tương tự.