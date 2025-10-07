Albania: Bị cáo bắn chết thẩm phán tại tòa vì biết sẽ thua kiện

Police secure the perimeter outside Tirana Appeal Court after a judge was shot dead, in Tirana, on Oct 6, 2025 ảnh: afp

AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Albania xác nhận thẩm phán tòa phúc thẩm Astrit Kalaja đang chủ tọa phiên tòa ở thủ đô hôm 6.10 thì bị cáo bất ngờ nổ súng bắn chết thẩm phán. Nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó.

“Vị thẩm phán được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện vì vết thương quá nặng", theo thông báo từ cảnh sát.

Bên còn lại tham gia vụ xử, là hai cha con, cũng bị trúng đạn và được đưa tới bệnh viện. Hiện tình trạng của hai người đã ổn định.

Theo truyền thông địa phương, vụ xử liên quan đến tranh chấp bất động sản và người đàn ông nổ súng về phía thẩm phán vì biết mình sẽ thua kiện.

Thủ tướng Albania Edi Rama gọi đây là một thảm kịch và kêu gọi gia tăng hình phạt đối với các tội phạm liên quan đến súng đạn. Ông nhấn mạnh những vụ việc tương tự cho thấy cần phải đưa ra những pháp lý nghiêm khắc nhất đối với kẻ tấn công.

Còn Tổng thống Bajram Begaj lên án vụ việc, gọi đây là hành vi tấn công khủng khiếp chống lại toàn bộ hệ thống tư pháp.

Theo luật pháp Albania, hành vi tàng trữ súng trái phép có thể bị phạt tù đến 3 năm.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát Vũ khí Nhỏ và Vũ khí Hạng nhẹ Đông Nam Âu và Đông Âu (SEESAC), đã có 213 vụ nổ súng ở Albania trong 6 tháng đầu năm nay.