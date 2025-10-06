Nổ súng hàng loạt trên đường phố đông đúc của Sydney, 20 người bị thương

Kính tại một trạm dừng xe buýt bị vỡ vụn do trúng đạn ảnh: reuters

Tối 5.10 (giờ địa phương), cảnh sát Sydney nhận được cuộc gọi trình báo về một vụ việc ở đường Inner West của thành phố. Tại đây, một nghi phạm đang nổ súng bừa bãi vào xe cộ đi qua.

Một nhân viên văn phòng tên Joe Azar cho biết anh đang làm việc đối diện bên kia đường thì nghe thấy những tiếng nổ như có ai đó đang bắn pháo hoa hoặc người nào ném đá vào các cửa kính.

"Kính chắn gió của một số xe bị nổ tung, kế đến tấm kính tại trạm dừng xe buýt cũng vỡ vụn", ông Azar nói với tờ The Sydney Morning Herald.

"Thật sự hỗn loạn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra", theo ông Azar.

Đại diện cảnh sát cho biết có từ 50 đến 100 viên đạn đã rời nòng tại hiện trường.

Các cảnh sát đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường. Sau đó, họ đột kích vào một căn hộ nằm phía trên một cửa hàng và khống chế một người đàn ông 60 tuổi. Cảnh sát cũng tịch thu hai khẩu súng trường bên trong căn hộ.

Trong quá trình bị bắt giữ, nghi phạm bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Tính đến sáng nay (giờ Việt Nam), nghi phạm vẫn chưa bị khởi tố, và phía cảnh sát đã loại trừ yếu tố khủng bố hoặc hoạt động băng nhóm trong vụ việc.

Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã tự đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn và hiện trong tình trạng "nguy kịch" sau khi trúng đạn tại con đường trên.

Bên cạnh đó, 19 người khác bị thương do trúng mảnh đạn hoặc bị kính vỡ rơi trúng.