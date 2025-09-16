Alo bác sĩ nghe: Bệnh tả có nguy hiểm không, phòng ngừa ra sao?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Hoàng Trung, Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn giải đáp, bệnh tả là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, biểu hiện chủ yếu là tiêu chảy dữ dội, nôn mửa, mất nước và rối loạn điện giải cấp tính. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây sốc nặng và tử vong chỉ trong vài giờ.

Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Vibrio cholerae (vi khuẩn tả), lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa. Vi khuẩn tả thường có trong phân của người bệnh, môi trường bị ô nhiễm như ao hồ hoặc thực phẩm bẩn. Vi khuẩn cũng ký sinh trên các loài thủy sinh phù du như rong, tảo và đặc biệt phổ biến ở các loài giáp xác như tôm, cua, sò, ốc, hến - vốn là thực phẩm được nhiều người sử dụng hằng ngày. Khi chúng ta ăn phải loại thực phẩm này, vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa.

Một điểm đáng lo ngại khác, có tới 75% người nhiễm vi khuẩn tả không hề có triệu chứng. Tuy nhiên, trong vòng 7-14 ngày, họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường. Chính những "người mang mầm bệnh thầm lặng" này là nguyên nhân khiến bệnh tả lan rộng nhanh chóng và bùng phát thành ổ dịch lớn nếu không được kiểm soát tốt.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân Ảnh: BVCC

Bối cảnh dịch tả toàn cầu và nguy cơ tại Việt Nam

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ đầu năm đến ngày 29.8, toàn cầu đã ghi nhận 409.222 ca mắc tả, trong đó có 4.738 ca tử vong tại 31 quốc gia. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tuy giảm 20% nhưng số ca tử vong lại tăng đến 46%.

Bạn không cần quá lo lắng vì Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh tả nào trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, WHO cảnh báo nguy cơ lây lan giữa các quốc gia ở mức rất cao do quy mô và mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát. Chỉ cần một ca bệnh xâm nhập nhưng không được kiểm soát chặt, khả năng lan ra cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, không được chủ quan mà cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ bây giờ.

3 khuyến cáo giúp bạn phòng bệnh tả

Theo bác sĩ Trung, trong bối cảnh dịch tả toàn cầu đang diễn biến phức tạp, mỗi người không chỉ có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mà còn góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Vì vậy, việc tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của cơ quan y tế là điều cần thiết. Đặc biệt là 3 khuyến cáo quan trọng mà người dân cần thực hiện nghiêm túc sau đây.

Theo dõi sức khỏe sau khi đi từ vùng dịch về. Khi trở về từ quốc gia hoặc khu vực đang có dịch tả, cần chủ động theo dõi sức khỏe trong ít nhất 5 ngày. Nếu xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào như nôn ói nhiều, tiêu chảy dữ dội, mất nước nhanh, mệt lả… người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Rửa tay bằng xà phòng thường xuyên trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi chế biến thực phẩm ẢNH: T.H





Giữ gìn vệ sinh cá nhân - môi trường - thực phẩm. Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, trước và sau khi chế biến thực phẩm. Ăn chín, uống sôi, ưu tiên sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý. Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, không để ô nhiễm bởi rác thải hoặc nước thải sinh hoạt. Giữ vệ sinh môi trường sống: Thu gom rác, xử lý chất thải hợp vệ sinh, diệt ruồi và côn trùng có thể mang mầm bệnh. Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, không tự ý điều trị tại nhà, cần đến bệnh viện để được chẩn đoán đúng và điều trị an toàn.

Phòng bệnh khi đi du lịch hoặc công tác tại vùng dịch. Không sử dụng thức ăn đường phố, hải sản sống hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Luôn giữ vệ sinh cá nhân, mang theo dung dịch sát khuẩn tay để sử dụng trong điều kiện thiếu nước sạch. Nếu có triệu chứng nghi ngờ (tiêu chảy nhiều, nôn ói, mất nước), cần thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

Chủ động giữ vệ sinh, ăn uống an toàn và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế chính là cách bảo vệ tốt nhất cho gia đình bạn, cũng như góp phần ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.