Ăn uống nhiều đồ lạnh có phải nguyên nhân gây đau họng, viêm amidan?

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Châu, Phòng khám Ngũ quan, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, amidan (hay còn gọi là hạch hạnh nhân khẩu cái) là 2 khối mô lympho nằm 2 bên thành họng, giữ vai trò như "lá chắn" đầu tiên của cơ thể trong việc chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp trên. Viêm amidan là tình trạng amidan bị sưng, đỏ, có thể kèm theo mủ, do vi khuẩn hoặc virus gây ra. Tình trạng này phổ biến ở cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là trong thời điểm thời tiết thay đổi hoặc khi sức đề kháng giảm. Viêm amidan có thể xảy ra đột ngột (cấp tính) hoặc kéo dài dai dẳng (mạn tính). Các triệu chứng thường gặp bao gồm đau họng, đặc biệt khi nuốt; sốt (có thể nhẹ hoặc cao); sưng đỏ 2 bên amidan, có thể xuất hiện mủ trắng trong các hốc của amidan; hơi thở hôi; khàn tiếng hoặc mất tiếng; hạch vùng cổ sưng, đau; mệt mỏi, chán ăn.

Thói quen thường xuyên uống nước lạnh, ăn kem... có thể làm tăng nguy cơ viêm amidan nếu kết hợp với các yếu tố thuận lợi khác ẢNH: AI

Viêm amidan chủ yếu do virus (chiếm khoảng 70%) và vi khuẩn (đặc biệt là liên cầu khuẩn nhóm A). Tuy nhiên, nhiều yếu tố nguy cơ khác cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh như thay đổi thời tiết đột ngột, môi trường ô nhiễm, thói quen sinh hoạt không hợp lý như thường xuyên uống nước lạnh, ăn kem, ngủ trong phòng máy lạnh nhiệt độ thấp, tắm đêm... có thể gây co mạch đột ngột tại vùng hầu họng, làm suy giảm tuần hoàn tại chỗ và tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus phát triển, sức đề kháng yếu...

Ăn uống thực phẩm lạnh có làm tăng nguy cơ viêm amidan?

Theo bác sĩ Ngọc Châu, câu trả lời là "có", trong một số trường hợp nhất định. Bởi việc sử đụng các đồ uống lạnh không trực tiếp gây ra viêm amidan, nhưng nó làm tăng nguy cơ nếu kết hợp với các yếu tố thuận lợi khác.

"Khi bạn uống nước lạnh, đặc biệt là khi đang đổ mồ hôi nhiều vì trời nóng, niêm mạc họng đang ở trạng thái giãn nở và ẩm. Nước lạnh đột ngột đi vào sẽ gây co mạch đột ngột tại vùng họng, điều này làm giảm lưu lượng máu và khả năng miễn dịch cục bộ tại đó. Hậu quả là niêm mạc họng trở nên dễ tổn thương, dễ bị virus và vi khuẩn xâm nhập - tạo điều kiện thuận lợi để phát sinh viêm amidan", bác sĩ Ngọc Châu phân tích.

Cách phòng ngừa viêm amidan trong mùa hè Theo bác sĩ Châu, để bảo vệ amidan và hệ hô hấp trong mùa nắng oi bức, bạn nên áp dụng những biện pháp phòng ngừa sau: Hạn chế uống nước quá lạnh: Ưu tiên uống nước mát hoặc nước ở nhiệt độ phòng.

Giữ vệ sinh răng miệng và họng: Đánh răng ít nhất 2 lần mỗi ngày, súc miệng sau ăn và trước khi đi ngủ. Có thể súc họng bằng nước muối sinh lý để sát khuẩn nhẹ nhàng vùng họng.

Tăng cường đề kháng cơ thể: Bổ sung đủ nước (1,5 - 2 lít/ngày), ngủ đủ giấc, tăng cường vận động, ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C như cam, bưởi, dâu...

Sử dụng một số thảo dược y học cổ truyền có tính mát như cúc hoa, bạc hà, kim ngân hoa, cam thảo,… để giải nhiệt, kháng viêm.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột: Không bước vào phòng máy lạnh khi cơ thể đang ướt mồ hôi hoặc đang ở ngoài trời nắng. Không để quạt hoặc máy lạnh hướng trực tiếp vào mặt khi ngủ.

Theo dõi và điều trị sớm các triệu chứng viêm đường hô hấp: Nếu có dấu hiệu đau họng, sốt, sưng amidan, nổi hạch vùng cổ nên đi khám bác sĩ sớm để được điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.