Alo bác sĩ nghe: Người nhóm O dễ sống thọ hơn?

Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Toàn - Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, giải đáp: Nhóm máu O thường được cho là có một số "lợi thế sinh học" như khả năng miễn dịch tốt hơn và nguy cơ tim mạch thấp hơn so với các nhóm máu khác. Tuy nhiên, tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào nhóm máu, mà còn chịu ảnh hưởng bởi lối sống, di truyền và môi trường.

Nhóm máu O: Bí mật đằng sau khả năng truyền máu đặc biệt

Nhóm máu O có đặc điểm không mang kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu, nhưng lại có cả kháng thể anti-A và anti-B trong huyết tương. Chính đặc điểm "trống" về kháng nguyên này giúp máu nhóm O ít kích hoạt phản ứng miễn dịch, nên có thể truyền cho hầu hết các nhóm máu khác. Tuy nhiên, người nhóm máu O chỉ có thể nhận máu từ chính người có cùng nhóm máu.

Ngoài ý nghĩa về mặt truyền máu, việc thiếu kháng nguyên A và B còn được giả thuyết là góp phần giảm một số phản ứng viêm và nguy cơ hình thành cục máu đông - một yếu tố liên quan chặt chẽ tới bệnh lý tim mạch.

Nhóm máu O có đặc điểm không mang kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu, nhưng lại có cả kháng thể anti-A và anti-B trong huyết tương ẢNH: AI

Lợi thế tim mạch của nhóm máu O

Phân tích 2 nghiên cứu theo dõi dài hạn từ Nurses' Health Study (NHS) và Health Professionals Follow–up Study (HPFS), với hàng chục nghìn người tham gia suốt hơn 20 năm, cho thấy: Những người mang nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành cao hơn khoảng 11% so với nhóm máu O.

Nghiên cứu của Harvard School of Public Health chỉ ra rằng nhóm máu A, B hoặc AB có nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch, trong đó nhóm AB có nguy cơ cao nhất. Một số báo cáo khác cũng cho thấy mức yếu tố đông máu von Willebrand và yếu tố 8 ở người nhóm O thường thấp hơn, giúp hạn chế hình thành cục máu đông - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Kết quả này gợi ý rằng nhóm máu O có thể mang lại một mức độ bảo vệ nhất định đối với bệnh tim mạch.

Miễn dịch và sức đề kháng - nhóm máu O có lợi thế

Không chỉ ở tim mạch, hệ miễn dịch cũng cho thấy sự khác biệt theo nhóm máu. Một số phân tích cho thấy người nhóm máu O ít có nguy cơ nhiễm SARS–CoV–2, diễn biến nặng hoặc thậm chí là tử vong so với nhóm máu khác. Điều này đặc biệt rõ ràng với nhóm O âm tính Rh‑ (O‑).

Nguyên nhân được cho là nhờ sự vắng mặt kháng nguyên A và B trên hồng cầu, nhóm máu O có thể hạn chế một số phản ứng viêm quá mức. Đồng thời, mức yếu tố đông máu thấp hơn cũng làm giảm nguy cơ biến chứng huyết khối - một trong những nguyên nhân tử vong ở người bệnh Covid-19 nặng.

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào nhóm máu

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Chandra, Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn trả lời thêm, mặc dù các nghiên cứu đang dần làm rõ mối liên hệ giữa nhóm máu với nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư, việc tầm soát và phòng ngừa vẫn cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo dựa trên y học chứng cứ của các hiệp hội tim mạch uy tín toàn cầu.

Như vậy, nhóm máu O có thể được xem là "điểm cộng" về sức khỏe tim mạch và khả năng miễn dịch, nhưng không phải "yếu tố quyết định" đảm bảo tuổi thọ. Duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập luyện thể dục, kiểm soát căng thẳng và khám sức khỏe định kỳ vẫn là yếu tố quyết định giúp mỗi người sống thọ và khỏe mạnh, bất kể thuộc nhóm máu nào.