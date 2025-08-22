'Stroke me... stroke' - khi nghệ thuật và y tế chung tay cảnh báo đột quỵ

Triển lãm 'Stroke me... stroke' diễn ra từ 21-24.8 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TP.HCM).

Khi câu chuyện sức khỏe - y tế được thể hiện bằng nghệ thuật

"Stroke me... stroke"’ không chỉ là một triển lãm, mà là hành trình trải nghiệm đa giác quan nơi nghệ thuật và y học giao thoa, giúp người xem cảm nhận bằng chính cơ thể và cảm xúc về triệu chứng, nguyên nhân và hậu quả của đột quỵ. Triển lãm kết hợp đồ họa số, ánh sáng, âm thanh và sắp đặt tương tác để tạo nên một không gian cảnh báo và thức tỉnh, khơi gợi ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe não bộ.

Bạn trẻ tham quan triển lãm 'Stroke me... stroke' Ảnh: BVCC

Triển lãm gồm 3 phần: bắt đầu bằng việc tái hiện những thói quen sống tưởng chừng vô hại nhưng âm thầm bào mòn cơ thể; sau đó khắc họa các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ và ‘cú sốc’ bất ngờ; kết thúc bằng khoảnh khắc người thưởng lãm tự lựa chọn thay đổi để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Với sự cố vấn chuyên môn của thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, chuyên gia bệnh lý mạch máu, Bệnh viện Tim Tâm Đức, dự án đã biến các dữ liệu y khoa khô khan thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Qua đó, lan tỏa thông điệp Tuổi trẻ vững nhịp sống - chủ động phòng đột quỵ.

“Hãy chủ động phòng ngừa, thay đổi lối sống, tích cực vận động, làm việc và học tập trong môi trường lành mạnh, ăn uống khoa học và nhất là tầm soát sức khỏe định kỳ...”, thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoài Thu chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Bửu Đan, Tổng giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, chia sẻ: “Triển lãm ‘Stroke me... stroke’ là một sự kiện độc đáo với sự sáng tạo của các bạn trẻ khi mang một chủ đề thường gây e ngại đối với người chưa từng đối diện nguy cơ đột quỵ thành một hoạt động nghệ thuật”.

Đại diện dự án, bạn Phan Trần Minh Nhật cho biết: “Ý tưởng ‘Stroke me... stroke’ ra đời từ một thực tế đáng báo động: nhiều người trẻ vẫn nghĩ đột quỵ là vấn đề của tuổi già. Chúng tôi muốn phá bỏ định kiến này, bằng cách biến những số liệu y khoa khô khan thành một hành trình trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc”.