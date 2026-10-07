Trận mưa chiều 30.9.2026 khiến đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn, TP.HCM, ngập nặng, có nơi ngập khoảng 1 mét. Nước tràn vào nhà, nhiều phương tiện chết máy. Đến đêm, người dân vẫn phải lội nước về nhà, có người mắc kẹt nhiều giờ chưa thể đi tiếp.

Ám ảnh mưa ngập ở đường Phan Huy Ích Tiệm nail chưa khai trương đã hư hết thiết bị

Nước rút, việc đi lại, buôn bán của người dân dần trở lại bình thường. Nhưng bên trong những cửa tiệm từng bị ngập, người kinh doanh vẫn phải dọn dẹp, sửa chữa, tìm xem thứ gì còn dùng được, thứ gì phải thay mới.

Tiệm nail của chị Mai Quỳnh ở số 119 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM nằm ngay khu vực trũng thấp. Tối 30.9, nước tràn vào giữa lúc mọi người trong tiệm đang chuẩn bị cho ngày khai trương, làm hư hỏng đồ đạc, thiết bị. Chưa kịp đón khách, chị đã phải lo sửa lại cửa tiệm.

Chưa kịp khai trương, tiệm nail chị Mai Quỳnh phải dọn dẹp sửa chửa các thiệt bị hư hỏng vì trận mưa gây ngập tối 30.9 ẢNH: VÕ HIẾU

Ngày khai trương càng gần, việc khắc phục càng gấp, nhiều phần việc phải làm lại từ đầu, thiết bị hư hỏng phải nhanh chóng thay mới để kịp đón khách như dự định.

Cũng kinh doanh buôn bán xe máy cũ trên tuyến đường này, anh Quốc Thọ cho biết xe tại tiệm không bị thiệt hại, nhưng nhiều đồ đạc đã bị nước cuốn đi. Trong đó có những bộ dàn áo xe còn nguyên, được giữ lại để sử dụng.

Anh Quốc Thọ cho biết nhiều đồ dùng, phụ tùng xe máy,... bị nước cuốn trôi trong trận mưa gây ngập nặng ở đường Phan Huy Ích tối 30.9 ẢNH: VÕ HIẾU

Sống lâu năm trên đường Phan Huy Ích, ông Bùi Quang Dũng đã chứng kiến nhiều lần nước tràn vào khu dân cư. Theo ông, những đợt ngập gần đây lên nhanh, có người chưa kịp đi làm về để kê đồ thì vật dụng trong nhà đã bị ngâm nước, hư hỏng.

Theo ông Bùi Quang Dũng, cảnh ngập sau mưa trên đường Phan Huy Ích đã lặp lại suốt gần 20 năm qua ẢNH: VÕ HIẾU

Ngập lặp lại qua nhiều năm còn khiến người thuê trọ phải tính chuyện chuyển đi. Theo ông Dũng, nhiều người trong khu trọ đã trả phòng, tìm nơi ở cao ráo hơn. Nước vào phòng làm ướt nệm, hỏng đồ, còn đường về cũng ngập sâu, khiến việc ở lại ngày càng khó khăn.

TP.HCM đặt mục tiêu giải quyết 50 vị trí ngập nặng trong giai đoạn 2026-2030, thông qua các dự án cải tạo kênh rạch, hệ thống thoát nước và kiểm soát triều. Các công trình cấp bách, khu vực ngập nặng được ưu tiên trong hai năm 2026-2027.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo TP.HCM còn mưa lớn trong những ngày tới, nguy cơ ngập tiếp tục ở các khu vực trũng thấp, thoát nước kém. Với người dân trên đường Phan Huy Ích, việc sửa nhà, sửa tiệm vẫn phải đi cùng chuẩn bị chắn nước, kê đồ, phòng một trận ngập khác.