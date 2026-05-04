Ám ảnh tiếng còi xe

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.HCM vừa khởi tố và bắt tạm giam 2 người đàn ông về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sự việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn nhỏ do tiếng còi xe xin vượt, nhưng nhanh chóng biến thành cuộc ẩu đả kịch liệt ngay giữa giao lộ đông đúc. Vụ xô xát gây náo loạn đường phố, làm ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường và lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm minh.

N ẠN LẠM DỤNG CÒI XE...

Trước sự việc này, bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên bày tỏ lo ngại và sự mệt mỏi vì nạn lạm dụng tiếng còi xe của nhiều người cầm lái hiện nay. Thậm chí, có người đi đâu về nhà vào buổi tối khuya, thay vì gọi người nhà ra mở cửa thì lại bấm còi inh ỏi trong hẻm.

BĐ Dinh Gia bức xúc trước thực trạng âm thanh hỗn tạp bủa vây đường phố: "Đường trống cũng có người nhấn kèn, đường kẹt xe cứng ngắc cũng nhấn kèn, và thậm chí khi lưu thông ngang qua khu vực bệnh viện, trường học có gắn bảng cấm rõ ràng thì không ít tài xế vẫn thản nhiên bấm còi". Không thể lý giải tâm lý của những người sử dụng kèn xe vô tội vạ, BĐ này đề xuất các cơ quan chức năng "bổ sung ngay vào luật những quy định cấm hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị này trong nội thành".

"Không hiểu sao nhiều người có thói quen bấm còi vô tội vạ. Đường đông, kẹt xe, phía trước không thể đi nhanh hơn mà phía sau vẫn cứ còi. Nghe rất căng thẳng, nhất là với phụ nữ hoặc người lớn tuổi. Cảm giác bị thúc ép khiến mình dễ mất bình tĩnh", BĐ Đoàn Văn Trung bình luận.

Tiếng còi xe có thể biến thành ngòi nổ cho những cuộc xô xát giữa đường phố Ảnh minh họa được tạo bằng AI

"Là phụ nữ, đi xe một mình buổi tối càng thấy rõ cảm giác bất an. Có lần bị một người đi phía sau bấm còi liên tục, tôi né sang thì vô tình va nhẹ, thế là họ chạy lên chặn đầu xe, nói chuyện rất khó chịu. Từ tiếng còi inh ỏi đến thái độ của người đó đều khiến tôi rất sợ", BĐ Nguyễn Thị Tùng Chi chia sẻ.

Từ đó, hàng loạt ý kiến cho rằng phải có những đợt kiểm tra gắt gao nhằm phạt thật nặng các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm những bộ kèn có âm lượng "đinh tai nhức óc" để thị uy trên đường phố. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý thức văn minh khi tham gia lưu thông trên đường phố về việc bấm còi "đúng lúc, đúng chỗ, đúng chức năng".

Mặt khác, bình luận về những cuộc ẩu đả, xô xát giữa đường thời gian gần đây, một số BĐ nhìn nhận thêm tiếng còi là "giọt nước làm tràn ly" với những "cái tôi" đang chực chờ bùng nổ.

"Tiếng còi xe là ngòi nổ cho hành vi bạo lực, xuất phát từ cách mỗi người phản ứng với nhau. Nhìn lại thì thấy những vụ nghiêm trọng thường liên quan đến việc không kiểm soát được cảm xúc, cộng với thói quen xử lý bằng lời lẽ thô tục, gây hấn hoặc thích "tác động vật lý". Nếu chỉ siết chuyện còi xe không thôi mà không thay đổi ý thức và kỹ năng ứng xử thì khó mà giảm được xung đột…", BĐ Đinh Phú Sang phân tích.

M Ở RỘNG "PHẠT NGUỘI" SANG HÀNH VI GÂY RỐI

Để tránh những tình huống xích mích trên đường phố vì tiếng còi xe hay những nguyên nhân va quệt rất dễ gặp ở các đô thị lớn, BĐ Phạm Phương Anh nêu: "Nhiều vụ tôi thấy chỉ cần mỗi người chịu nhường, nói câu xin lỗi hoặc bỏ qua là xong nhưng đa phần lại chọn cách hơn thua. Xe cộ va chạm nhẹ là chuyện bình thường, không ai muốn cả. Cách xử lý sau đó mới quyết định có thành chuyện "lớn" hay không".

"Đưa các kỹ năng kiểm soát cảm xúc, bao gồm cả kỹ năng kiềm chế, không bấm còi vô tội vạ, và các kịch bản ứng xử sau va chạm vào chương trình đào tạo giấy phép lái xe" là đề nghị của BĐ Đỗ Hải Nam, còn BĐ Đào Quang Hưng nhấn mạnh về sự xuất hiện, bảo vệ kịp thời của lực lượng chức năng tại hiện trường. Theo BĐ này, khi thiếu vắng bóng dáng lực lượng chức năng, "nhiều người tự cho mình cái quyền "tự xử" và áp đặt "luật rừng" lên người khác".

Nhiều BĐ kiến nghị cơ quan chức năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để thiết lập lại trật tự đường phố. "Camera hiện nay đủ khả năng nhận diện hành vi bất thường, ví dụ tụ tập, xô xát. Nếu kết nối dữ liệu camera với trung tâm điều hành, khi phát hiện dấu hiệu đánh nhau thì lập tức cảnh báo cho lực lượng gần nhất để có thể can thiệp sớm. Ngoài ra, phạt nguội cũng cần mở rộng sang hành vi gây rối...", BĐ Ngô Gia Minh đề xuất.