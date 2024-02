Ấm áp mùa xuân

Trước đó, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 20.1 - 3.2.2024, Báo Thanh Niên phối hợp Thành Đoàn và các Quận, Huyện Đoàn tại TP.HCM tổ chức trao gần 500 phần quà tết, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt, đến các trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM. Số tiền này do bạn đọc chung tay đóng góp thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động từ ngày 16.9.2021 để giúp các em từng bước vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và học tập.