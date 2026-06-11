Một tô mì nóng hổi, đầy ắp thịt băm, xúc xích và trứng ốp la… tất cả chỉ với giá vỏn vẹn 1.000 đồng. Không phải là một chương trình khuyến mãi, đây là hình ảnh quen thuộc diễn ra đều đặn vào mỗi chiều thứ bảy hằng tuần tại khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, TP.HCM. Mô hình “Xe mì đoàn kết 1.000 đồng - Kết nối yêu thương” đã và đang trở thành điểm dừng chân ấm áp, làm ấm lòng hàng trăm người lao động, công nhân và bà con địa phương sau một ngày làm việc vất vả.

Ấm lòng tô mì 1.000 đồng ngập tràn topping cho người lao động

Đúng như tên gọi, những bữa ăn chất lượng này không được phát miễn phí hoàn toàn, mà được giữ ở mức giá tượng trưng 1.000 đồng. Đây không phải là một bài toán kinh tế, mà là cách ban tổ chức tinh tế gửi gắm thông điệp nhân văn, đó là tạo sự bình đẳng để mọi người cùng tham gia và cùng sẻ chia.