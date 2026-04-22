Ăn cay mỗi ngày: Dạ dày bị ảnh hưởng ra sao?

Tác động của đồ cay lên dạ dày phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng ăn, tần suất và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thành phần chính tạo vị cay là capsaicin, vừa có thể gây kích thích, vừa có thể mang lại lợi ích sinh học nhất định. Capsaicin có rất nhiều trong ớt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Capsaicin tác động lên dạ dày thế nào?

Khi vào cơ thể, capsaicin kích thích các thụ thể cảm nhận nhiệt và đau nằm trong niêm mạc dạ dày và đường tiêu hóa. Chính vì vậy, khi ăn cay, chúng ta sẽ cảm thấy nóng hoặc rát, dù thực tế nhiệt độ thức ăn không hề cao.

Ăn cay: Lợi hay hại cho tiêu hóa?

Sự kích thích này làm dạ dày phản ứng bằng cách tăng tiết dịch tiêu hóa và tăng nhu động ruột. Ở mức độ vừa phải, những phản ứng này giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu ăn quá cay hoặc ăn khi dạ dày đang nhạy cảm, capsaicin có thể gây khó chịu như đau bụng hoặc cảm giác nóng rát kéo dài.

Đồ cay có gây loét dạ dày không?

Một hiểu lầm khá phổ biến là đồ cay có thể gây loét dạ dày. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa cho thấy nguyên nhân chính gây loét dạ dày là vi khuẩn H. pylori hay dùng thuốc chống viêm không steroid chứ không phải do ăn cay.

Thậm chí, một số bằng chứng còn cho thấy capsaicin có thể mang lại tác dụng bảo vệ dạ dày. Cụ thể, chất này có thể giúp giảm tiết a xít, tăng tiết chất nhầy và cải thiện lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày. Những yếu tố này đều góp phần bảo vệ lớp niêm mạc và hỗ trợ quá trình phục hồi nếu có tổn thương nhẹ.

Khi nào ăn cay trở thành “con dao hai lưỡi”?

Dù có lợi ích nhất định, đồ cay vẫn có thể gây vấn đề nếu sử dụng không phù hợp. Trước hết, ăn quá cay có thể gây kích ứng trực tiếp niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác đau, nóng rát hoặc khó tiêu. Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ai nên hạn chế ăn cay?

Ngoài ra, với những người đã bị viêm dạ dày, capsaicin sẽ làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Ăn cay cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Điều quan trọng là cần hiểu rõ cơ thể của mình và điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp. Ăn cay ở mức vừa phải, kết hợp với chế độ ăn cân bằng sẽ giúp chúng ta tận hưởng vị cay mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày, theo Medical News Today.