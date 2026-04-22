Sức khỏe

Ăn cay mỗi ngày: Dạ dày bị ảnh hưởng ra sao?

Ngọc Quý
22/04/2026 00:10 GMT+7

Ăn cay là thói quen phổ biến trong nhiều nền ẩm thực, đặc biệt ở các quốc gia châu Á. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại cho rằng ăn cay thường xuyên có thể gây hại cho dạ dày, thậm chí dẫn đến viêm hoặc loét.

Tác động của đồ cay lên dạ dày phụ thuộc vào nhiều yếu tố như lượng ăn, tần suất và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Thành phần chính tạo vị cay là capsaicin, vừa có thể gây kích thích, vừa có thể mang lại lợi ích sinh học nhất định. Capsaicin có rất nhiều trong ớt, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ăn cay mỗi ngày: dạ dày bị ảnh hưởng ra sao? - Ảnh 1.

Ăn quá cay có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản

Capsaicin tác động lên dạ dày thế nào?

Khi vào cơ thể, capsaicin kích thích các thụ thể cảm nhận nhiệt và đau nằm trong niêm mạc dạ dày và đường tiêu hóa. Chính vì vậy, khi ăn cay, chúng ta sẽ cảm thấy nóng hoặc rát, dù thực tế nhiệt độ thức ăn không hề cao.

Ăn cay: Lợi hay hại cho tiêu hóa?

Sự kích thích này làm dạ dày phản ứng bằng cách tăng tiết dịch tiêu hóa và tăng nhu động ruột. Ở mức độ vừa phải, những phản ứng này giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu ăn quá cay hoặc ăn khi dạ dày đang nhạy cảm, capsaicin có thể gây khó chịu như đau bụng hoặc cảm giác nóng rát kéo dài.

Đồ cay có gây loét dạ dày không?

Một hiểu lầm khá phổ biến là đồ cay có thể gây loét dạ dày. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa cho thấy nguyên nhân chính gây loét dạ dày là vi khuẩn H. pylori hay dùng thuốc chống viêm không steroid chứ không phải do ăn cay.

Thậm chí, một số bằng chứng còn cho thấy capsaicin có thể mang lại tác dụng bảo vệ dạ dày. Cụ thể, chất này có thể giúp giảm tiết a xít, tăng tiết chất nhầy và cải thiện lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày. Những yếu tố này đều góp phần bảo vệ lớp niêm mạc và hỗ trợ quá trình phục hồi nếu có tổn thương nhẹ.

Khi nào ăn cay trở thành “con dao hai lưỡi”?

Dù có lợi ích nhất định, đồ cay vẫn có thể gây vấn đề nếu sử dụng không phù hợp. Trước hết, ăn quá cay có thể gây kích ứng trực tiếp niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác đau, nóng rát hoặc khó tiêu. Điều này đặc biệt dễ xảy ra ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ai nên hạn chế ăn cay?

Ngoài ra, với những người đã bị viêm dạ dày, capsaicin sẽ làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Ăn cay cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản.

Điều quan trọng là cần hiểu rõ cơ thể của mình và điều chỉnh lượng ăn cho phù hợp. Ăn cay ở mức vừa phải, kết hợp với chế độ ăn cân bằng sẽ giúp chúng ta tận hưởng vị cay mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày, theo Medical News Today.

Tin liên quan

4 lý do bất ngờ có thể khiến bạn thèm ăn cay

4 lý do bất ngờ có thể khiến bạn thèm ăn cay

Đôi khi, thèm ăn cay tưởng chừng bình thường lại có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố không ngờ như thay đổi hormone, căng thẳng hoặc tác động từ môi trường xung quanh.

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra cho thận của bạn?

Bữa cơm nào cũng có trái ớt: Điều gì xảy ra với mức đường huyết?

