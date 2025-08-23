Ăn chuối mỗi ngày: Tác dụng bất ngờ đối với phổi!

Một chiến lược để duy trì hoạt động của phổi là áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh. Rất nhiều thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe phổi. Và chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết thực phẩm quen thuộc này thực sự bổ phổi.

Đó là chuối, theo trang tin sức khỏe Health Digest.

Chuối chứa 2 chất dinh dưỡng quan trọng đặc biệt có lợi cho phổi: Kali và magie Ảnh: AI

Tại sao chuối tốt cho phổi?

Chuối chứa 2 chất dinh dưỡng quan trọng đặc biệt có lợi cho phổi: Kali và magie. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp 422 mg kali và 31,9 mg magie.

Chuối bảo vệ chống lại ung thư phổi. Điều gì khiến kali và magie trong chuối tốt cho phổi? Kali có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi, một trong 3 loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư.

Một bài đánh giá năm 2021 cho thấy tăng lượng kali tiêu thụ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, theo Health Digest.

Tuy nhiên, các tác giả khuyến cáo không nên vượt quá lượng kali tiêu thụ bình thường, vì nồng độ kali quá cao lại phản tác dụng. Các tác giả giải thích nhờ tiềm năng của kali trong việc hỗ trợ tế bào T, một loại tế bào có thể ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển trong điều kiện thích hợp.

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Chống lại tác động của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Kali trong chuối cũng có thể giúp ngăn ngừa COPD. Căn bệnh này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ hô hấp và là một trong những bệnh nguy hiểm nhất. Một bài đánh giá năm 2022 trên tạp chí BMC Emergency Medicine cho thấy nồng độ kali không đủ dẫn đến sự phát triển của COPD. Thực tế, cứ 5 bệnh nhân COPD thì có 1 người bị hạ kali máu. Ngoài kali, magie cũng có thể bảo vệ cơ thể khỏi một số triệu chứng liên quan đến COPD.

Trong một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Aging Clinical and Experimental Research, những bệnh nhân COPD uống 300 mg magie citrate mỗi ngày một lần trong 6 tháng, đã cải thiện mức độ viêm, giúp thở dễ dàng hơn. Ngoài ra, vì magie hỗ trợ chức năng cơ, nó có thể tăng cường khả năng của các cơ xung quanh phổi.

Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí khoa học Scientific Reports cũng ủng hộ việc sử dụng magie để giảm nguy cơ mắc COPD, khẳng định tầm quan trọng của magie trong việc tăng cường sức khỏe cơ bắp và ngăn ngừa viêm nhiễm.