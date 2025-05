Ấn Độ không kích trả đũa vụ thảm sát Kashmir, Pakistan nói bắn rơi 5 máy bay

Ấn Độ thông báo đã bắn tên lửa vào “cơ sở hạ tầng khủng bố” ở tỉnh Punjab đông dân của Pakistan và lãnh thổ Kashmir do Pakistan quản lý. Các cuộc tấn công này diễn ra hơn hai tuần sau vụ thảm sát khách du lịch ở phần Kashmir do Ấn Độ quản lý, mà New Delhi cáo buộc Islamabad có liên quan.

Một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ nói với Reuters rằng lực lượng Ấn Độ đã tấn công trụ sở của các nhóm chiến binh Hồi giáo Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Taiba. Đài truyền hình Ấn Độ CNN News-18 cho biết cuộc tấn công của Ấn Độ đã giết chết 12 “kẻ khủng bố” và làm bị thương ít nhất 55 người, trích dẫn các nguồn tin từ Ấn Độ. Chưa thể xác nhận thông tin này.

Pakistan cho biết Ấn Độ đã tấn công ba địa điểm bằng tên lửa, và một phát ngôn viên quân đội nói với Reuters rằng nước này đã bắn hạ năm máy bay của Ấn Độ, một tuyên bố chưa được Ấn Độ xác nhận. Phát ngôn viên quân đội Pakistan nói 8 người thiệt mạng, 35 người bị thương và 2 người mất tích trong các cuộc tấn công của Ấn Độ.

Người dân bị thương trong cuộc pháo kích xuyên biên giới ở khu vực Uri đang được điều trị tại một bệnh viện ở Uri (khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý), ngày 7.5.2025 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif nói với AFP rằng Pakistan “đã bắt đầu đáp trả. Sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết sòng phẳng”. Ông cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát động các cuộc tấn công nhằm “củng cố hình ảnh trong nước”.

Từ sáng sớm 7.5, hai bên đã đấu pháo và đấu súng qua biên giới. Các nhân chứng tại Srinagar, thành phố lớn nhất của Kashmir do Ấn Độ quản lý, nói với đài CNN rằng một vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố, nguyên nhân hiện chưa rõ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố chiến dịch tấn công mang tên Sindoor là “có trọng điểm, có chừng mực và không mang tính leo thang” nhằm đáp trả vụ thảm sát vào tháng trước khiến 26 thường dân thiệt mạng. Tuyên bố nói không có cơ sở quân sự nào của Pakistan là mục tiêu.

Pakistan đã bác bỏ tuyên bố đó, nói rằng cuộc tấn công chủ yếu gây hại cho dân thường. Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết Pakistan có quyền đáp trả những gì ông mô tả là một “hành động chiến tranh”, đồng thời nói thêm rằng “một phản ứng thích đáng đang được đưa ra”.

Trong khi đó, quân đội Ấn Độ cho biết 3 dân thường Ấn Độ đã thiệt mạng do trúng đạn pháo từ phía lực lượng Pakistan tại khu vực Kashmir. Pakistan chưa bình luận chi tiết này.