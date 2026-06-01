Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Ấn Độ - Myanmar: Láng giềng nồng thắm

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
01/06/2026 07:31 GMT+7

Ấn Độ là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sau những cuộc bầu cử mới rồi ở Myanmar. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này trở nên thêm nồng thắm và đó là kết quả của những tính toán đối ngoại vừa thiết thực trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài của cả hai phía.

Ấn Độ - Myanmar: Láng giềng nồng thắm - Ảnh 1.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chọn Ấn Độ là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên

ảnh: reuters

Myanmar bị một số nước phương Tây cấm vận nhiều năm nay nhưng Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ hợp tác với nước này. Hai nước có đường biên giới chung dài hơn 1.600 km. Vùng biên giới này tồn tại không ít vấn đề nan giải, nên quan hệ láng giềng tốt là nhu cầu thiết thực đối với cả hai bên.

Bên cạnh bảo đảm an ninh và lợi ích của việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến thăm Ấn Độ của ông Min Aung Hlaing còn cho thấy định hướng và ưu tiên đối ngoại của Ấn Độ lẫn Myanmar trong bối cảnh tình hình hiện tại ở châu Á và trên thế giới. Tranh thủ và thúc đẩy quan hệ với Myanmar là bước triển khai cụ thể chính sách đối ngoại "láng giềng trước hết" và "hướng đông" của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ thể hiện sự tự chủ chiến lược ở đấy.

Thông điệp của Ấn Độ là phương Tây không thể tự định ra luật chơi và quyết định ván cờ địa chính trị ở Nam Á, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ cũng phát đi thông điệp tới Trung Quốc bởi Trung Quốc luôn được coi là đối tác bên ngoài có ảnh hưởng quyết định nhất tới Myanmar. Về phần mình, Myanmar củng cố được vị thế đối ngoại, kể cả đối với Trung Quốc, và có thể gặt hái lợi ích về an ninh, kinh tế và thương mại từ sự nồng thắm quan hệ láng giềng.

Tin liên quan

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

Thỏa thuận được Ấn Độ và Israel ký kết ngày 4.11 vừa qua về tăng cường hợp tác quốc phòng tuy về danh nghĩa chỉ là một "bị vong lục" thuần túy nhưng thực tế đã làm thay đổi bản chất, cấp độ và chất lượng toàn bộ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự và an ninh.

Ấn Độ - Canada: Thức thời nên thỏa hiệp

Giá trị mới của đối tác truyền thống Nga - Ấn Độ

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ phương Tây chính sách đối ngoại an ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận