Ấn Độ - Myanmar: Láng giềng nồng thắm

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chọn Ấn Độ là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên ảnh: reuters

Myanmar bị một số nước phương Tây cấm vận nhiều năm nay nhưng Ấn Độ vẫn duy trì quan hệ hợp tác với nước này. Hai nước có đường biên giới chung dài hơn 1.600 km. Vùng biên giới này tồn tại không ít vấn đề nan giải, nên quan hệ láng giềng tốt là nhu cầu thiết thực đối với cả hai bên.

Bên cạnh bảo đảm an ninh và lợi ích của việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyến thăm Ấn Độ của ông Min Aung Hlaing còn cho thấy định hướng và ưu tiên đối ngoại của Ấn Độ lẫn Myanmar trong bối cảnh tình hình hiện tại ở châu Á và trên thế giới. Tranh thủ và thúc đẩy quan hệ với Myanmar là bước triển khai cụ thể chính sách đối ngoại "láng giềng trước hết" và "hướng đông" của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ấn Độ thể hiện sự tự chủ chiến lược ở đấy.

Thông điệp của Ấn Độ là phương Tây không thể tự định ra luật chơi và quyết định ván cờ địa chính trị ở Nam Á, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ấn Độ cũng phát đi thông điệp tới Trung Quốc bởi Trung Quốc luôn được coi là đối tác bên ngoài có ảnh hưởng quyết định nhất tới Myanmar. Về phần mình, Myanmar củng cố được vị thế đối ngoại, kể cả đối với Trung Quốc, và có thể gặt hái lợi ích về an ninh, kinh tế và thương mại từ sự nồng thắm quan hệ láng giềng.