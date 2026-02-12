Ấn Độ rầm rộ sắm tiêm kích mới, Ý phê chuẩn ngân sách máy bay chiến đấu

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua đề xuất ban đầu về thương vụ 114 tiêm kích Rafale ảnh: afp

Theo The Time of India, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khởi động các cuộc thảo luận về đề xuất nhằm tăng cường đáng kể sức mạnh tác chiến của Không quân Ấn Độ trong bối cảnh thách thức an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Đến ngày 12.2, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ thông qua đề xuất ban đầu về thương vụ 114 tiêm kích Rafale, đánh dấu động thái mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia Nam Á.

Trong số này, dự kiến 80% số tiêm kích sẽ được chế tạo nội địa và tỷ lệ nội địa hóa ban đầu được ấn định ở mức khoảng 30%, và kỳ vọng tăng lên trên 60% trong quá trình sản xuất.

Hiện số lượng phi đội tiêm kích của Không quân Ấn Độ đã giảm xuống còn 29 trong những tháng gần đây, thấp hơn đáng kể so với mức yêu cầu là 42 phi đội.

Dòng máy bay chủ lực MiG-21 của không quân nước này đã chính thức ngừng hoạt động hồi tháng 9.2025, trong khi các biến thể đời đầu của MiG-29, dòng Jaguar do Anh–Pháp hợp tác sản xuất và Mirage 2000 của Pháp cũng dự kiến sẽ lần lượt sẽ về hưu trong những năm tới.

Căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng cũng gia tăng áp lực buộc quân đội Ấn Độ phải nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng.

Năng lực Không quân Ấn Độ 'vượt' Trung Quốc?

Ý xúc tiến chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới

Cùng ngày, quốc hội Ý thông qua kế hoạch phân bổ gần 9 tỉ euro (10,7 tỉ USD) cho chương trình phát triển tiêm kích hợp tác với Anh và Nhật Bản. Đây là dự án quốc phòng trọng điểm, với tổng chi phí dự kiến đã tăng hơn gấp ba lần so với ước tính ban đầu, theo Reuters.

Chương trình Không quân Tác chiến Toàn cầu (GCAP) được Ý, Anh và Nhật Bản khởi động hồi tháng 12.2022, nhằm phát triển tiêm kích thế hệ mới vào năm 2035, tích hợp cả nền tảng có người lái và không người lái, cùng các hệ thống cảm biến và mạng lưới dữ liệu tiên tiến.

Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Ý đã thông qua đề xuất của chính phủ về việc cam kết chi 8,77 tỉ euro cho các giai đoạn đầu của GCAP, với thời hạn giải ngân đến năm 2037. Đây là quyết định cuối cùng và không cần phải triệu tập bỏ phiếu tại hạ viện.

Ý hiện ước tính chi phí cho các giai đoạn đầu của GCAP sẽ lên đến 18,6 tỉ euro, tăng mạnh so với mức khoảng 6 tỉ euro theo thời giá năm 2021 khi chương trình được lên kế hoạch.

Bước đi của Ý diễn ra bối cảnh chương trình tiêm kích tương lai FCAS do Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp tác đang đối mặt với những bất đồng trong công nghiệp quốc phòng và các quyết định chính trị quan trọng liên quan đến định hướng tương lai.