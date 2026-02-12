Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ấn Độ rầm rộ sắm tiêm kích mới, Ý phê chuẩn ngân sách máy bay chiến đấu

Thụy Miên
Thụy Miên
12/02/2026 17:42 GMT+7

Hôm nay (12.2), Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ thông qua đề xuất ban đầu về việc mua 114 máy bay chiến đấu Rafale của Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) với tổng giá trị 3,25 nghìn tỉ rupee (khoảng 280,4 tỉ USD).

Ấn Độ rầm rộ sắm tiêm kích mới, Ý phê chuẩn ngân sách máy bay chiến đấu - Ảnh 1.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua đề xuất ban đầu về thương vụ 114 tiêm kích Rafale

ảnh: afp

Theo The Time of India, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khởi động các cuộc thảo luận về đề xuất nhằm tăng cường đáng kể sức mạnh tác chiến của Không quân Ấn Độ trong bối cảnh thách thức an ninh khu vực ngày càng gia tăng.

Đến ngày 12.2, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ thông qua đề xuất ban đầu về thương vụ 114 tiêm kích Rafale, đánh dấu động thái mua sắm quốc phòng lớn nhất từ trước đến nay của quốc gia Nam Á.

Trong số này, dự kiến 80% số tiêm kích sẽ được chế tạo nội địa và tỷ lệ nội địa hóa ban đầu được ấn định ở mức khoảng 30%, và kỳ vọng tăng lên trên 60% trong quá trình sản xuất.

Hiện số lượng phi đội tiêm kích của Không quân Ấn Độ đã giảm xuống còn 29 trong những tháng gần đây, thấp hơn đáng kể so với mức yêu cầu là 42 phi đội.

Dòng máy bay chủ lực MiG-21 của không quân nước này đã chính thức ngừng hoạt động hồi tháng 9.2025, trong khi các biến thể đời đầu của MiG-29, dòng Jaguar do Anh–Pháp hợp tác sản xuất và Mirage 2000 của Pháp cũng dự kiến sẽ lần lượt sẽ về hưu trong những năm tới.

Căng thẳng gia tăng với các nước láng giềng cũng gia tăng áp lực buộc quân đội Ấn Độ phải nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng.

Năng lực Không quân Ấn Độ 'vượt' Trung Quốc?

Ý xúc tiến chương trình phát triển tiêm kích thế hệ mới

Cùng ngày, quốc hội Ý thông qua kế hoạch phân bổ gần 9 tỉ euro (10,7 tỉ USD) cho chương trình phát triển tiêm kích hợp tác với Anh và Nhật Bản. Đây là dự án quốc phòng trọng điểm, với tổng chi phí dự kiến đã tăng hơn gấp ba lần so với ước tính ban đầu, theo Reuters.

Chương trình Không quân Tác chiến Toàn cầu (GCAP) được Ý, Anh và Nhật Bản khởi động hồi tháng 12.2022, nhằm phát triển tiêm kích thế hệ mới vào năm 2035, tích hợp cả nền tảng có người lái và không người lái, cùng các hệ thống cảm biến và mạng lưới dữ liệu tiên tiến.

Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Ý đã thông qua đề xuất của chính phủ về việc cam kết chi 8,77 tỉ euro cho các giai đoạn đầu của GCAP, với thời hạn giải ngân đến năm 2037. Đây là quyết định cuối cùng và không cần phải triệu tập bỏ phiếu tại hạ viện.

Ý hiện ước tính chi phí cho các giai đoạn đầu của GCAP sẽ lên đến 18,6 tỉ euro, tăng mạnh so với mức khoảng 6 tỉ euro theo thời giá năm 2021 khi chương trình được lên kế hoạch.

Bước đi của Ý diễn ra bối cảnh chương trình tiêm kích tương lai FCAS do Pháp, Đức và Tây Ban Nha hợp tác đang đối mặt với những bất đồng trong công nghiệp quốc phòng và các quyết định chính trị quan trọng liên quan đến định hướng tương lai.

Tin liên quan

Indonesia nhận lô tiêm kích Rafale tiên tiến đầu tiên từ Pháp

Indonesia nhận lô tiêm kích Rafale tiên tiến đầu tiên từ Pháp

Indonesia đã nhận được lô tiêm kích Rafale đầu tiên trong hợp đồng trị giá nhiều tỉ USD với Pháp.

Không quân Mỹ thiếu gần 300 tiêm kích so với mục tiêu

Lộ diện tiêm kích không người lái mang ‘bộ não AI’ từng giúp F-16 không chiến

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ Tiêm kích rafale máy bay GCAP Quốc hội Ý
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận