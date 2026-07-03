Ấn Độ sắp khai tử nhiều loại xe xăng tại Delhi

Cụ thể, chính quyền Delhi ngày 29.6 công bố kế hoạch cấm hoàn toàn xe tay ga, xe máy và xe tuk-tuk chạy bằng xăng, trong nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Theo chính sách mới, từ 1.1.2027, Delhi sẽ chỉ cấp biển đăng ký mới đối với xe ba bánh chạy điện và các dòng xe tải hạng nhẹ chạy điện. Đến ngày 1.4.2028, Delhi sẽ cấm hoàn toàn xe máy và xe tay ga sử dụng xăng hoặc khí nén từ nhiên liệu hóa thạch, thay vào đó chỉ có các mẫu xe điện mới được phép lưu hành, theo tờ Telegraph.

Ô nhiễm không khí ở Delhi, Ấn Độ Ảnh: Reuters

Giao thông vận tải từ lâu được xem là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí tại Delhi, khiến mức độ ô nhiễm luôn ở mức nguy hiểm đối với sức khỏe con người mỗi năm.

Trước thực trạng trên, chính quyền thành phố tuyên bố đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 30% tổng số phương tiện tại Delhi sẽ là xe điện và nhấn mạnh: “Chính sách sẽ tập trung vào xe điện thuần túy, mang lại lợi ích môi trường vượt trội nhờ không phát thải trong quá trình vận hành”.

Các chuyên gia môi trường đánh giá tích cực về định hướng mới. Ông Amit Bhatt, Giám đốc điều hành Hội đồng Quốc tế về Giao thông sạch Ấn Độ (ICCT), nhận định việc từng bước loại bỏ xe hai bánh và ba bánh sử dụng nhiên liệu hóa thạch có thể trở thành “bước ngoặt” trong cuộc chiến chống ô nhiễm không khí tại Delhi. Theo ông, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải sẽ góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng, đồng thời tạo động lực để mở rộng giao thông xanh ở các phân khúc phương tiện khác.

Tuy nhiên, kế hoạch cũng vấp phải nhiều băn khoăn về khả năng triển khai trên thực tế, bao gồm cả lo ngại chi phí bảo dưỡng, tuổi thọ pin và nguy cơ mất cắp pin sẽ làm tăng gánh nặng tài chính trong quá trình chuyển đổi.

Để giải quyết những vướng mắc này, chính quyền Delhi cam kết xây dựng hơn 30.000 điểm sạc công cộng trên toàn thành phố. Đồng thời, chính sách cũng đưa ra nhiều ưu đãi như miễn thuế đường bộ và phí đăng ký đối với một số dòng ô tô điện nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi.

Ngoài ra, tờ Telegraph cho hay chính quyền còn ưu đãi từ 30.000 đến 100.000 rupee (8,2 -27,5 triệu đồng) cho xe máy điện, xe ba bánh điện và xe thương mại hạng nhẹ chạy điện.

Tuy vậy, ông Bhavreen Kandhari, nhà hoạt động môi trường cho rằng chỉ thúc đẩy xe điện thôi là chưa đủ. Ông kêu gọi chính quyền đầu tư mạnh hơn vào hệ thống giao thông công cộng và tăng cường kết nối chặng cuối bằng các giải pháp xanh để giảm ùn tắc giao thông và bụi bẩn trong thành phố.