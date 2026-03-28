Ấn Độ sẽ chi 25 tỉ USD mua thiết bị quốc phòng, có S-400 Nga

Các đề xuất mua sắm thiết bị quốc phòng mới đã được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), cơ quan ra quyết định cao nhất của Bộ Quốc phòng Ấn Độ về mua sắm khí tài quân sự, thông qua.

Đài RT dẫn một tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay các đề xuất mua sắm thiết bị quốc phòng mới gồm hệ thống S-400 Triumph, máy bay vận tải để thay thế phi đội An-32 và Il-76 thời Liên Xô đã lỗi thời, và nhiều hệ thống pháo binh khác nhau.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumph của Nga trong cuộc duyệt binh ở Moscow vào ngày 9.5.2025

Các gói mua sắm mới cũng bao gồm đạn xuyên giáp dùng cho xe tăng, hệ thống súng và giám sát trên không, gói nâng cấp nhằm kéo dài tuổi thọ cho máy bay chiến đấu Su-30, và tàu đệm khí.

Theo thông cáo báo chí, những đề xuất mới được phê duyệt bao gồm 5 hệ thống S-400, bổ sung vào 5 hệ thống mà Ấn Độ đã ký hợp đồng trước đó vào năm 2017. Nga đã bàn giao 3 hệ thống và dự kiến chuyển 2 hệ thống còn lại trong năm nay. Hệ thống S-400 đã được quân đội Ấn Độ ca ngợi trong cuộc đối đầu với Pakistan vào tháng 5.2025, theo RT.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 27.3 đã ký hợp đồng trị giá 4,45 tỉ rupee (47 triệu USD) với nhà xuất khẩu quân sự Nga Rosoboronexport để mua hệ thống tên lửa phòng không Tunguska.

Ấn Độ sẽ có 'luân xa của thần Vishnu' để bảo vệ bầu trời

Theo số liệu mới nhất từ Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (Thụy Điển), Ấn Độ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ năm thế giới và là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai sau Ukraine.

Hơn 60% vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô hoặc Nga, dù New Delhi đang tích cực tìm kiếm công nghệ và thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau như Pháp, Mỹ, Israel và Đức, đồng thời tăng tỷ lệ các hệ thống được phát triển và sản xuất trong nước, theo RT.