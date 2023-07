Ấn Độ từ chối đề nghị đầu tư 1 tỉ USD của BYD

BYD của Trung Quốc đã đệ trình đề xuất khoản đầu tư trị giá 1 tỉ USD để sản xuất ô tô điện và pin ở Ấn Độ với sự hợp tác của một công ty địa phương. Cụ thể, BYD và công ty tư nhân Megha Engineering and Infrastructures sẽ thành lập một liên doanh xe điện.

Liên doanh đặt kế hoạch dài hạn là sản xuất đầy đủ các dòng xe điện thương hiệu BYD ở Ấn Độ, từ xe hatchback đến các mẫu xe hạng sang.

Tuy nhiên, tham vọng này đã bị cơ quan chức năng Ấn Độ dập tắt. Tờ nhật báo Economic Times có trụ sở tại Mumbai đưa tin rằng New Delhi đã từ chối đề xuất của BYD. Lý do đưa ra là "lo ngại về an ninh liên quan đến các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ”.

BYD hiện nay là nhà sản xuất xe điện và xe lai điện lớn nhất thế giới. Công ty trước đây cho biết họ có kế hoạch thành lập cơ sở sản xuất tại Ấn Độ - hiện là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

BYD mở cửa hàng tại Ấn Độ hồi năm 2007, đến nay đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào hai nhà máy tại nước này. Công ty có 24 phòng trưng bày tại 21 thành phố ở Ấn Độ và đặt mục tiêu tăng số lượng phòng trưng bày lên ít nhất 53 vào cuối năm 2023.

Tại Ấn Độ, xe điện chỉ chiếm hơn 1% tổng doanh số bán ô tô là 3,8 triệu chiếc vào năm 2022 nhưng chính phủ muốn tăng con số này lên 30% vào năm 2030. BYD sẽ cạnh tranh với nhà sản xuất ô tô nội địa Tata Motors và đối thủ Trung Quốc MG Motor hiện đang thống trị doanh số bán xe điện.

Việc BYD đẩy mạnh thị trường Ấn Độ là một phần trong kế hoạch mở rộng nhanh chóng ra toàn cầu nhằm cạnh tranh với Tesla, công ty đang dẫn đầu về doanh số bán xe điện.

BYD đã tăng trưởng nhanh trong năm nay.