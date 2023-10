Ấn Độ yêu cầu Canada rút 41 viên chức ngoại giao giữa căng thẳng

Theo tường thuật của báo Financial Times (FT) ngày 3.10, Ấn Độ đã đặt ra hạn chót để Canada thực hiện yêu cầu này là ngày 10.10. Một trong số nguồn tin của tờ báo cho biết New Delhi cũng đã đe dọa thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với các viên chức ngoại giao Canada rời đi sau ngày 10.10.

Quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng nghiêm trọng do Canada nghi ngờ rằng các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ tham gia vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, công dân Canada nhưng là lãnh đạo phong trào ly khai của cộng đồng người Sikh trong và ngoài Ấn Độ. New Delhi coi nhân vật này là "phần tử khủng bố" và bác bỏ các cáo buộc của Ottawa liên quan sự việc xảy ra tại tỉnh bang British Columbia của Canada hồi tháng 6.

Bộ Ngoại giao của hai nước không lập tức bình luận về tường thuật của FT. Một nguồn tin cho biết Canada có tổng cộng 62 viên chức ngoại giao tại Ấn Độ.

Bên ngoài cơ quan ngoại giao Canada tại New Delhi, Ấn Độ CHỤP MÀN HÌNH THE WASHINGTON POST

Theo FT, số lượng viên chức ngoại giao Canada tại phái bộ New Delhi nhiều hơn hàng chục người so với số lượng viên chức ngoại giao Ấn Độ tại Ottawa, do yêu cầu đối với bộ phận lãnh sự nhằm phục vụ thân nhân của khoảng 1,3 triệu người Canada gốc Ấn.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trước đó cho biết các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Canada đang phải đối mặt với "bầu không khí bạo lực" và "đe dọa", theo Reuters. Theo FT, New Delhi cũng từng tuyên bố họ muốn có “sự ngang bằng” về số lượng và cấp bậc viên chức ngoại giao mà mỗi nước cử tới nước kia.

"Việc tuyên bố thêm nhiều viên chức ngoại giao Canada là người không được chào đón sẽ không giúp ích gì cho tình hình và sẽ khiến việc xoa dịu những cảm xúc liên quan đến mâu thuẫn này trở nên khó khăn hơn", FT dẫn lời ông Peter Boehm, chủ tịch ủy ban phụ trách đối ngoại và thương mại quốc tế của Thượng viện Canada.

Canada là nơi cư trú của khoảng 770.000 người theo đạo Sikh, cộng đồng đông nhất của tôn giáo này bên ngoài bang Punjab phía bắc Ấn Độ. New Delhi trong nhiều thập niên đã bày tỏ sự không hài lòng đối với việc một số tín đồ đạo Sikh tại Canada công khai ủng hộ chủ trương thành lập một nhà nước ly khai của người Sikh tại Ấn Độ.