Ăn dứa có làm tăng đường huyết không?

Thực tế, dứa vẫn có thể xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh nếu ăn với lượng vừa phải.

Khác với bánh kẹo hay thực phẩm nhiều đường bổ sung, dứa còn cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp làm chậm tốc độ tăng đường huyết và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ăn dứa cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo không bão hòa giúp đường huyết tăng chậm hơn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dứa có chỉ số đường huyết ở mức trung bình

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 165 gram dứa chứa gần 16 gram đường tự nhiên. Dứa có chỉ số đường huyết ở mức trung bình nên có thể khiến đường huyết tăng khá nhanh sau khi ăn.

Chỉ số đường huyết của dứa dao động từ 51 đến 66, tùy vào độ chín và cách chế biến.

Tuy nhiên, tải lượng đường huyết của dứa chỉ khoảng 8,6 trên mỗi 100 gram. Chỉ số này cho thấy một khẩu phần dứa không gây tác động quá lớn đến đường huyết.

Cách ăn dứa để hạn chế tăng đường huyết

Ăn dứa với khẩu phần vừa phải là cách quan trọng để kiểm soát đường huyết. Thay vì ăn nhiều trong một lần, nên chia lượng trái cây vào nhiều thời điểm trong ngày.

Ăn dứa cùng thực phẩm giàu protein, chất xơ hoặc chất béo không bão hòa cũng giúp đường huyết tăng chậm hơn.

Dứa tươi hoặc dứa đông lạnh là lựa chọn tốt hơn dứa đóng hộp, dứa sấy hay nước ép.

Nếu mua dứa đóng hộp, nên chọn loại không thêm đường và được ngâm trong nước hoặc nước ép tự nhiên. Ăn dứa nguyên miếng cũng tốt hơn uống nước ép vì giữ được nhiều chất xơ.

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Ai nên thận trọng khi ăn dứa?

Dứa có tính axit nên có thể làm tình trạng ợ nóng hoặc trào ngược axit trở nên khó chịu hơn.

Ngoài ra, dứa cũng có thể gây dị ứng. Các dấu hiệu cần lưu ý gồm nổi mề đay, ngứa hoặc sưng. Người bị dị ứng với mủ cao su cũng có nguy cơ xuất hiện phản ứng khi ăn dứa.