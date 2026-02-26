Ăn gà nên chọn ức hay đùi? Câu trả lời không đơn giản như bạn nghĩ

Theo bà Samantha Peterson, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, thịt gà giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ trao đổi chất, tăng cường miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Bà Emer Delaney, chuyên gia dinh dưỡng tại Anh, nhận định cả ức gà và đùi gà đều là nguồn protein chất lượng. Tuy nhiên, 2 phần này khác nhau về lượng chất béo và vi chất.

Ức gà ít chất béo, hàm lượng calo thấp, là lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn giảm cân Ảnh: AI

Giá trị dinh dưỡng của ức gà

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 gram ức gà không xương, bỏ da cung cấp 106 calo, 22,5 gram protein, 2 gram chất béo và không chứa carbohydrate.

Ức gà là thịt trắng, ít chất béo. Hàm lượng calo thấp khiến ức gà trở thành lựa chọn phổ biến trong chế độ ăn giảm cân.

Một người trưởng thành cần khoảng 60 đến 75 gram protein mỗi ngày. Một phần 100 gram ức gà cung cấp 22,5 gram protein, phù hợp cho bữa ăn chính.

Ức gà còn giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 và niacin. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vitamin B6 tham gia vào quá trình chuyển hóa protein, hỗ trợ phát triển nhận thức và tăng cường miễn dịch.

Khoảng 85 gram ức gà nấu chín cung cấp gần 29% nhu cầu vitamin B6 mỗi ngày. Phần thịt này cũng cung cấp khoảng 64% nhu cầu niacin, hay vitamin B3, giúp cơ thể sản xuất năng lượng.

Hạn chế của ức gà

Bà Peterson cho biết do chứa rất ít chất béo, ức gà được tiêu hóa nhanh. Người ăn có thể nhanh đói trở lại và dễ ăn vặt trong ngày.

Hàm lượng chất béo thấp cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K.

So với ức gà, đùi gà có ít protein hơn một chút nhưng chứa nhiều chất béo hơn Ảnh: AI

Giá trị dinh dưỡng của đùi gà

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 gram đùi gà không xương, bỏ da cung cấp 144 calo, 18,6 gram protein, 8 gram chất béo và không chứa carbohydrate.

So với ức gà, đùi gà có ít protein hơn một chút nhưng chứa nhiều chất béo hơn. Theo bà Peterson, lượng chất béo này giúp làm chậm tiêu hóa. Nhờ đó, cảm giác no kéo dài và năng lượng ổn định hơn sau bữa ăn.

Đùi gà chứa nhiều sắt và kẽm hơn ức gà. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, hàm lượng sắt và kẽm trong đùi gà gần gấp đôi so với ức gà.

Bà Delaney cho biết sắt và kẽm giúp vận chuyển oxy trong cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch và duy trì hoạt động trao đổi chất. Đùi gà còn chứa myoglobin, loại protein dự trữ oxy trong cơ bắp.

Hạn chế của đùi gà

Đùi gà có hàm lượng chất béo cao hơn, đặc biệt là chất béo bão hòa nếu ăn kèm da. Việc tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Hàm lượng calo của đùi gà cũng cao hơn ức gà. Do đó, nếu bạn ăn đùi gà thường xuyên mà không kiểm soát, tổng năng lượng nạp vào có thể vượt nhu cầu của cơ thể.

Nếu bạn muốn giảm cân hoặc giảm mỡ, ức gà có thể phù hợp hơn do ít chất béo. Việc loại bỏ da giúp giảm thêm lượng chất béo bão hòa, theo trang Prevention.

Đùi gà phù hợp với người cần cảm giác no lâu và năng lượng ổn định.

Việc luân phiên ức gà và đùi gà giúp duy trì cân bằng dinh dưỡng hơn mà không tạo áp lực phải cố định một loại thực phẩm. Đây là hướng đi phù hợp cho sức khỏe lâu dài.