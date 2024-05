An Giang: Bắt thêm 5 bị can liên quan vụ giết người

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Giàu (18 tuổi) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, bắt tạm giam Võ Lê Quốc Ý, Nguyễn Hoàng Minh Quân, Bùi Văn Hiếu và Nguyễn Quốc Hiếu Kiên (cùng 17 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi giết người. Các quyết định và lệnh đã được Viện KSND tỉnh An Giang phê chuẩn.

Công an tỉnh An Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Giàu về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng TIẾN TẦM

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang xác định, do có mâu thuẫn từ trước với Phạm Thanh Sang (ngụ P.Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) nên khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6.7.2023, Phạm Trường Duy (19 tuổi, ngụ P.Mỹ Long. TP.Long Xuyên) rủ Giàu, Ý, Kiên, Quân, Hiếu, Dương Thái Khanh, Lê Chí Kiệt và một số thanh niên khác đi chém Sang, cả nhóm đồng ý.

Sau khi bàn bạc, nhóm của Duy điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí đi tìm Sang.

Khi đến khu vực nhà của Sang tại P.Mỹ Hòa, gặp Trần Văn Dưỡng Em và Nguyễn Quốc Bảo, nghĩ là nhóm của Sang nên nhóm Duy đã cùng nhau rượt đuổi và xông đến đâm, chém nhiều nhát vào người Bảo, gây thương tích 69% và gây thương tích 29% cho Dưỡng Em.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, khởi tố 8 bị can.

Quá trình điều tra xét thấy, hành vi của các bị can có dấu hiệu đồng phạm của tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Do đó, ngày 25.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và thay đổi quyết định khởi tố bị can từ hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng sang hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam đối với Giàu, Ý, Quân, Hiếu và Kiên. Riêng, đối với Duy, Kiệt bị bắt giam trước đó, còn Khanh bị tạm giam trong vụ án khác.