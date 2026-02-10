An Giang: 'Phù phép' máy biến áp cũ thành hàng hiệu, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Sáng 10.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can: Tô Hoàng Dũ (36 tuổi, ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (47 tuổi, ở phường An Bình, TP.Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (48, ở xã Tân Nhựt, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.‎

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Chuẩn ẢNH: CACC

Theo Công an tỉnh An Giang, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, trong thời gian dài. Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, máy bị hư hỏng, sau đó tiến hành phục chế, sơn sửa lại vỏ, quấn lại dây đồng, rồi làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số kỹ thuật nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá đường dây trên.

Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Văn Tiền ẢNH: CACC

Đến ngày 29.1, lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP.Cần Thơ đi tiêu thụ tại An Giang.

Hiện trường nơi Công an tỉnh An Giang phát hiện các tang vật liên quan vụ án, cho thấy đây là đường dây sản xuất máy biến áp giả có quy mô lớn ẢNH: CACC

Tiến hành khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, tiêu thụ, lực lượng công an đã thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, với tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỉ đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang cũng thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tô Hoàng Dũ ẢNH: CACC

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2019 đến nay, các bị can trên đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả và làm giả các giấy tờ liên quan để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam bộ và TP.HCM, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Máy biến áp cũ, máy biến áp hư hỏng được đường dây này "phù phép" thành máy biến áp thương hiệu nổi tiếng ẢNH: CACC

Sau khi khởi tố các bị can, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định.