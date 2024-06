An Giang: Rà soát năng lực Công ty Song Tiến tư vấn gói thầu cao tốc

Ngày 25.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh An Giang, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã chỉ đạo Ban QLDA công trình giao thông - nông nghiệp tỉnh An Giang phối hợp Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra tính pháp lý và rà soát năng lực của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tiến (gọi tắt là Công ty Song Tiến) để đảm bảo trong việc thực hiện các hợp đồng thuộc DA thành phần 1 của DA đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, qua địa bàn An Giang.

Thi công gói thầu số 42 thuộc DA thành phần 1 - Dự án cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc qua địa bàn An Giang ẢNH TƯ LIỆU

Trước đó, vào tháng 4.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Ngô Hồng Việt Chương (44 tuổi, Giám đốc Công ty Song Tiến - trụ sở chính tại TX.Tịnh Biên, An Giang) và Phạm Quang Vinh (35 tuổi, nhân viên Công ty Song Tiến) để điều tra về hành vi liên quan đến 3 gói thầu xây dựng bờ kè trên địa bàn tỉnh An Giang, do Ban QLDA công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư.

DA thành phần 1 của DA cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, qua địa bàn An Giang, có tổng chiều dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỉ đồng, được giao cho Ban QLDA công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, thực hiện trong thời gian 2022 - 2027. DA thành phần 1 có 4 gói thầu xây lắp; trong đó có 2 gói thầu số 42 và số 43 với tổng chiều dài hơn 31,3 km, tổng kinh phí đầu tư gần 4.984 tỉ đồng, do Công ty Song Tiến làm nhà thầu tư vấn trong liên danh thực hiện gói thầu về tư vấn giám sát.

Tuyến cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc qua địa bàn An Giang đang đẩy nhanh tiến độ thi công TRẦN NGỌC

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu Ban QLDA công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang khẩn trương phối hợp Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT, Sở GTVT, Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan kiểm tra tính pháp lý và rà soát năng lực của Công ty Song Tiến có đảm bảo thực hiện theo hợp đồng đã ký kết đối với gói thầu tư vấn giám sát gói thầu số 42 và gói thầu số 43, báo cáo cho tỉnh trước ngày 28.6.

Theo báo cáo của tỉnh An Giang, tính đến tháng 5.2024, 4 gói thầu xây lắp của DA thành phần 1 - DA cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đã thi công đạt tiến độ từ 9,68 - 27,26%. Trong đó, gói thầu số 42, chiều dài hơn 16,9 km, do liên danh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn - Công ty CP vật tư thiết bị và xây dựng công trình 624 nhà thầu chính và Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng HAG nhà thầu phụ thi công đạt 12,8/12,35% tiến độ được duyệt. Gói thầu số 43, chiều dài hơn 14 km, do liên danh Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP Hải Đăng làm nhà thầu chính và Công ty CP tập đoàn Thành Huy là nhà thầu phụ thi công đạt 16,56/16,48% tiến độ được duyệt.