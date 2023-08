An Giang: Tổng kiểm tra, xử lý xe ô tô, tài xế vi phạm

Sáng 15.8, Công an tỉnh An Giang tổ chức ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe máy điện, xe tự chế, xe chở hàng hóa cồng kềnh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang phát lệnh ra quân kiểm soát xe ô tô và tài xế điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông CTV

Đợt tổng kiểm soát lần này, lực lượng CSGT tỉnh An Giang sẽ tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện. Đặc biệt là các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, chở hàng quá trọng tải, quá khổ, quá vạch dấu mớn nước an toàn… Ngoài ra các hành vi vi phạm về điều kiện của phương tiện như xe hết niên hạn sử dụng, quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe… cũng sẽ bị xử lý nghiêm.



Lực lượng Công an tỉnh An Giang tại lễ xuất quân tổng kiểm soát xe ô tô và người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông CTV

Đại tá Trần Văn Cung, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu, lực lượng CSGT, công an các đơn vị, địa phương của tỉnh An Giang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh An Giang cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp với ngành giao thông vận tải và các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát các bến xe khách, điểm trung chuyển, đón trả hành khách, kho hàng, bến bãi, cảng, cửa khẩu... Kiên quyết không kiểm định cho các phương tiện hết niên hạn sử dụng, thu hồi phù hiệu vận tải các phương tiện thường xuyên có hành vi vi phạm, không chấp hành nội dung cam kết đăng ký.