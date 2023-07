Quảng Trị: 6 tháng, phát hiện 2.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Ngày 6.7, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, trong đó có Công an tỉnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Trong những nhiệm vụ được triển khai, Công an tỉnh Quảng Trị đã mở các cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề (nồng độ cồn, tốc độ, quá tải…).

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 9.596 trường hợp vi phạm lĩnh vực giao thông, phạt tiền hơn 26 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe của 3.564 trường hợp, tạm giữ 2.907 phương tiện.

Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT toàn tỉnh Quảng Trị đã thực hiện 1.981 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 2.821 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 12,7 tỉ đồng, tước 1.867 giấy phép lái xe, tạm giữ 183 ô tô và 2.645 mô tô.

Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh của lực lượng chức năng đã kéo giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông tại địa bàn Quảng Trị. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 65 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ, giảm 1,51%), giảm 11 người chết (giảm 26,8%), tăng 2 người bị thương (tăng 3,75%) so với cùng kỳ năm 2022.