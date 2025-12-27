Ẩn họa từ 'đu trend' trên mạng

Mỗi khi có trend mới nổi lên, nhiều người nhanh chóng "đu" để đăng tải các hình ảnh, clip mà mục tiêu chính có lẽ chỉ là ham vui.

Thế nhưng, cũng chỉ vì như thế mà nhiều người đã "đu trend" dù không biết nguồn gốc của các ứng dụng AI như vậy. Trong khi đó, để tạo ra các bức ảnh, video clip thì người dùng có thể cung cấp nhiều hình ảnh cá nhân cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc không đáng tin cậy. Điều này ẩn chứa rủi ro không nhỏ cho người dùng.

Đó là vì khi cài đặt và sử dụng, người dùng vô tình mở cánh cửa cho nhà phát triển khai thác kho dữ liệu quý giá của bản thân trên thiết bị di động. Điển hình như khi tải lên các hình ảnh nhiều góc độ khuôn mặt thì đây chính là dữ liệu sinh trắc học mang đặc điểm nhận dạng cá nhân, nên người dùng có thể bị mất một dữ liệu cá nhân sống còn.

Bên cạnh đó, nhiều ứng dụng đòi hỏi các quyền truy cập quá mức so với tính năng, như đòi hỏi quyền truy cập vào danh bạ, vị trí GPS, tin nhắn và thậm chí là toàn bộ thư viện ảnh trong smartphone hay máy tính bảng của người dùng, dù mục đích chính chỉ là "chỉnh sửa một bức ảnh" hoặc tạo một đoạn clip. Bằng phương thức này, nhiều ứng dụng có thể "cài cắm" các điều khoản cho phép nhà vận hành ứng dụng có toàn quyền sử dụng, lưu trữ và bán lại hình ảnh của người dùng cho bên thứ ba.

Khi đó, các thông tin, dữ liệu trên có thể bị sử dụng cho những mục đích xấu, hay được bán cho các băng nhóm tội phạm dùng để lừa đảo. Ngày nay, sự bùng nổ của AI cũng đã mở ra nhiều hình thức giả mạo chuyên sâu (deepfake), nên với những dữ liệu như sinh trắc học khuôn mặt sẽ là "tài sản vô giá" cho kẻ xấu lợi dụng. Điều này gây ra hậu quả khôn lường.

Rồi việc cho phép các ứng dụng được tiếp cận dữ liệu như GPS trên smartphone thì nhiều người không khéo đã "dâng" toàn bộ thông tin về việc sinh hoạt như giờ giấc rồi các địa điểm đi lại cho phía vận hành ứng dụng mà không rõ. Cứ như thế, gần như toàn bộ dữ liệu từ danh sách bạn bè người thân, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho đến thông tin hoạt động bản thân vô tình được chuyển giao đến những nơi không rõ nguồn gốc.

Thực tế, vì chính những sai lầm trong quá trình sử dụng thiết bị công nghệ, nhiều người đã "tự dâng" hình ảnh hay dữ liệu và thông tin của bản thân cho kẻ xấu chứ chẳng phải máy tính, điện thoại bị xâm nhập. Chính vì thế, bản thân mỗi người cần có ý thức tự bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân, đồng thời tự trang bị kỹ năng phòng vệ trong quá trình sử dụng các thiết bị, phương tiện công nghệ. Đừng chỉ vì "đu trend" mà gây hại cho bản thân.