Sức khỏe

Ăn lặp lại một món: Nghiên cứu phát hiện cách giảm cân hiệu quả bất ngờ

Thiên Lan
28/03/2026 16:17 GMT+7

Nghiên cứu mới trên tạp chí Health Psychology cho thấy, việc ăn lặp lại các món quen thuộc mỗi ngày cũng mang lại những lợi ích bất ngờ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Drexel (Mỹ), dẫn đầu là nhà tâm lý học sức khỏe Charlotte Hagerman. Nhóm nghiên cứu đã phân tích nhật ký thực phẩm tự báo cáo của 112 người trưởng thành bị thừa cân hoặc béo phì đang tham gia vào một chương trình giảm cân.

Các tác giả đã kiểm tra xem giữa 2 cách ăn kiêng giảm cân: Đổi bữa thường xuyên và ít đổi món, cách nào mang lại hiệu quả giảm cân tốt hơn.

Để đạt được mục tiêu giảm cân, sự nhất quán trong thực đơn có thể quan trọng hơn sự đa dạng

Ăn các bữa ăn giống nhau có xu hướng giảm cân nhiều hơn

Kết quả: Trong 12 tuần đầu tiên của chương trình, những người ăn các bữa ăn giống nhau và duy trì lượng calo nhất quán hằng ngày có xu hướng giảm cân nhiều hơn. Điều này có thể dẫn đến giảm cân thành công hơn trong lộ trình nhiều tháng, theo trang tin khoa học Science Alert.

Cụ thể, những người tuân thủ chế độ ăn giảm cân không đổi món đã giảm trung bình 5,9% trọng lượng cơ thể, trong khi những người có chế độ ăn đa dạng chỉ giảm 4,3%.

Phát hiện này gợi ý rằng đối với những người muốn giảm cân, lặp lại thực đơn có thể mang lại những lợi ích vượt trội so với chế độ ăn uống linh hoạt và đa dạng.

Tiến sĩ Charlotte Hagerman giải thích rằng thực đơn ít thay đổi sẽ thuận tiện hơn, quen thuộc hơn và vì vậy, dễ tuân thủ hơn để đạt hiệu quả giảm cân.

Nhóm nghiên cứu kết luận: Mọi người có thể đạt kết quả tốt nhất với chế độ ăn lặp lại giúp họ kiên trì đưa ra các lựa chọn lành mạnh hơn, ngay cả khi phải hy sinh một chút sự đa dạng về dinh dưỡng. Nói một cách đơn giản, để đạt được mục tiêu giảm cân, sự nhất quán trong thực đơn có thể quan trọng hơn sự đa dạng, theo Science Alert.

Ăn trái cây lúc nào tốt nhất: Trước, trong hay sau bữa ăn?

Trái cây được xem là món tráng miệng lành mạnh nên nhiều người có thói quen ăn trái cây sau bữa ăn. Tuy nhiên, một số người lại e ngại rằng thói quen này sẽ dễ đầy bụng, khó tiêu.

