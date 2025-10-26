Án mạng giữa cầu Dục Thanh: Em trai tử vong, anh trai nguy kịch

Án mạng xảy ra tại cầu Dục Thanh vào khoảng 21 giờ 20 ngày 25.10, người dân phát hiện hai thanh niên nằm gục giữa cầu, trên mặt đường loang lổ nhiều vết máu. Cả hai được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa An Phước cách hiện trường khoảng 300 m để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân M.T (15 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tử vong; người anh trai là Chí Cường (22 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị.

Ngay trong đêm, Công an P.Phan Thiết đã phong tỏa hiện trường vụ án mạng và báo cáo lên cấp trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy tìm hung thủ.

Hiện trường vụ án mạng khiến một người tử vong ẢNH: H.K

Đến rạng sáng 26.10, việc khám nghiệm tử thi và hiện trường được hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến 8 giờ sáng 26.10, một thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tấn công 2 anh em Chí Cường, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo người thân, hai anh em Chí Cường cùng cha mẹ từ Vĩnh Long ra P.Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ để mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn chan chứa hy vọng, nay bỗng chốc bị phủ bóng tang thương sau vụ án đau lòng.