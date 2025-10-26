Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Án mạng giữa cầu Dục Thanh: Em trai tử vong, anh trai nguy kịch

H.Linh
H.Linh
26/10/2025 09:59 GMT+7

Đêm 25.10, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại cầu Dục Thanh (P.Phan Thiết, Lâm Đồng) khiến hai anh em ruột thương vong.

Án mạng xảy ra tại cầu Dục Thanh vào khoảng 21 giờ 20 ngày 25.10, người dân phát hiện hai thanh niên nằm gục giữa cầu, trên mặt đường loang lổ nhiều vết máu. Cả hai được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện đa khoa An Phước cách hiện trường khoảng 300 m để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân M.T (15 tuổi, quê Vĩnh Long) đã tử vong; người anh trai là Chí Cường (22 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu, điều trị.

Ngay trong đêm, Công an P.Phan Thiết đã phong tỏa hiện trường vụ án mạng và báo cáo lên cấp trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy tìm hung thủ.

Án mạng cầu Dục Thanh: Hai anh em ruột gặp nạn , một người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng khiến một người tử vong

ẢNH: H.K

Đến rạng sáng 26.10, việc khám nghiệm tử thi và hiện trường được hoàn tất, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến 8 giờ sáng 26.10, một thanh niên đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi tấn công 2 anh em Chí Cường, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo người thân, hai anh em Chí Cường cùng cha mẹ từ Vĩnh Long ra P.Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ để mưu sinh bằng nghề bán bánh chiên dạo. Cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn chan chứa hy vọng, nay bỗng chốc bị phủ bóng tang thương sau vụ án đau lòng.

Tin liên quan

Khởi tố 8 bị can liên quan vụ đâm nhau làm 1 người tử vong

Khởi tố 8 bị can liên quan vụ đâm nhau làm 1 người tử vong

Do mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, nhóm bị can đã xô xát, đánh nhau với một số thanh niên khác khiến 1 người tử vong.

Khám phá thêm chủ đề

Án mạng cầu Dục Thanh tỉnh Lâm Đồng bình thuận Công an tỉnh Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận