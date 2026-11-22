Hạt ổi có lợi ích gì với sức khỏe?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết hạt ổi thường bị loại bỏ do đặc tính cứng, nhưng chúng thực chất cũng là một nguồn dinh dưỡng có giá trị và mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Đáng chú ý, chất xơ chiếm khoảng 46,21 - 61,4% khối lượng hạt ổi. Đây là thành phần có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu và đường huyết.

Bên cạnh chất xơ, hạt ổi còn chứa khoảng 15,35 - 16% dầu, trong đó axit béo không bão hòa chiếm tới 87,3% tổng lượng axit béo. Nổi bật nhất là axit linoleic (omega-6), chiếm khoảng 60 - 78,4%. Ngoài ra còn có các axit béo khác như oleic, palmitic và stearic.

Hạt ổi là nguồn dinh dưỡng có giá trị ẢNH: L.C TẠO BỞI CHATGPT

Về protein, hàm lượng trong hạt ổi dao động từ 7,6 - 8,41%. Các phân tích trong phòng thí nghiệm ghi nhận khả năng tiêu hóa protein in vitro đạt khoảng 94,8%. Thành phần protein còn chứa nhiều axit amin thiết yếu như isoleucine, threonine, tryptophan, cùng các axit amin chứa lưu huỳnh như cystine và methionine.

Hạt ổi cũng cung cấp nhiều khoáng chất. Trong đó, kali có hàm lượng nổi bật, khoảng 564 mg/100 g hạt, bên cạnh phốt pho, canxi, magie, sắt, kẽm, đồng và mangan. Một thành phần đáng chú ý khác là các hợp chất chống oxy hóa.

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