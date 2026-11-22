Hạt ổi có lợi ích gì với sức khỏe?
Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết hạt ổi thường bị loại bỏ do đặc tính cứng, nhưng chúng thực chất cũng là một nguồn dinh dưỡng có giá trị và mang lại lợi ích cho sức khỏe.
Đáng chú ý, chất xơ chiếm khoảng 46,21 - 61,4% khối lượng hạt ổi. Đây là thành phần có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa, đồng thời góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol máu và đường huyết.
Bên cạnh chất xơ, hạt ổi còn chứa khoảng 15,35 - 16% dầu, trong đó axit béo không bão hòa chiếm tới 87,3% tổng lượng axit béo. Nổi bật nhất là axit linoleic (omega-6), chiếm khoảng 60 - 78,4%. Ngoài ra còn có các axit béo khác như oleic, palmitic và stearic.
Về protein, hàm lượng trong hạt ổi dao động từ 7,6 - 8,41%. Các phân tích trong phòng thí nghiệm ghi nhận khả năng tiêu hóa protein in vitro đạt khoảng 94,8%. Thành phần protein còn chứa nhiều axit amin thiết yếu như isoleucine, threonine, tryptophan, cùng các axit amin chứa lưu huỳnh như cystine và methionine.
Hạt ổi cũng cung cấp nhiều khoáng chất. Trong đó, kali có hàm lượng nổi bật, khoảng 564 mg/100 g hạt, bên cạnh phốt pho, canxi, magie, sắt, kẽm, đồng và mangan. Một thành phần đáng chú ý khác là các hợp chất chống oxy hóa.
Ăn ổi cả hạt có gây viêm ruột thừa?
Một trong những băn khoăn phổ biến là hạt ổi nhỏ, cứng thì có thể mắc lại trong ruột và gây viêm ruột thừa hay không. Theo bác sĩ Anh, ăn ổi cả hạt gây viêm ruột thừa rất hiếm khi xảy ra.
"Thực tế, khoảng 95% các chất không tiêu hóa được khi nuốt vào bụng sẽ đi qua hệ tiêu hóa và đào thải ra ngoài một cách tự nhiên mà không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tỷ lệ viêm ruột thừa do hạt trái cây hoặc xơ thực vật chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số các ca phẫu thuật", bác sĩ Châu Thị Anh phân tích.
Theo dữ liệu thống kê y học, trong một nghiên cứu phân tích trên 1969 ca phẫu thuật viêm ruột thừa cấp thì chỉ có đúng 1 ca ( tỷ lệ 0,05%) ghi nhận nguyên nhân do hạt trái cây kẹt trong ruột thừa, và 7 ca (0,35%) liên quan đến phần xơ thực vật chưa tiêu hóa.
Nguyên nhân cốt lõi của viêm ruột thừa là do sự tắc nghẽn lòng ruột thừa. Trong một số rất ít trường hợp, các hạt trái cây cứng chưa tiêu hóa rơi xuống vùng manh tràng và chui vào lòng ruột thừa. Vì ruột thừa không đủ khả năng co bóp đẩy dị vật ra ngoài nên hạt bị kẹt lại có thể làm tăng áp lực lòng ruột thừa và gây tắc nghẽn, dẫn đến viêm nhiễm.
"Mặc dù đại đa số người ăn hạt trái cây không gặp phải biến chứng này, nhưng khi ăn vẫn nên hạn chế nuốt nguyên hạt cứng và nhai kỹ thực phẩm để đảm bảo an toàn tối đa cho hệ tiêu hóa", bác sĩ Anh khuyến cáo.
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