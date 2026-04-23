Vì sao ăn ổi mỗi ngày giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim?

Giàu vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch.

Hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết.

Tốt cho tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Việc ăn ổi thường xuyên không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nghiên cứu trên tạp chí Food Chemistry: X (chuyên công bố các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và dinh dưỡng) vào năm 2025 cho thấy ổi thuộc nhóm trái cây giàu vitamin C. Dưỡng chất này giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Vitamin C hỗ trợ hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng như đại thực bào, tế bào lympho và tế bào tiêu diệt tự nhiên. Các tế bào này góp phần bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Ăn ổi giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim Ảnh: N.Vy tạo từ GM

Cải thiện hệ tiêu hóa

Theo nghiên cứu trên tạp chí Food Bioscience vào năm 2024, ổi cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Chất xơ hỗ trợ điều hòa nhu động ruột và hạn chế táo bón. Thành phần này còn nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì hệ vi sinh cân bằng.

Ngoài ra, ổi có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn có hại trong ruột.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có lợi cho tim. Các chất này giúp giảm tác động của gốc tự do lên hệ tim mạch.

Hàm lượng kali cao hỗ trợ điều hòa huyết áp. Chất xơ hòa tan trong ổi góp phần cải thiện chức năng tim và duy trì mạch máu khỏe mạnh.

Giữ ổn định đường huyết

Nghiên cứu trên tạp chí Foods vào năm 2022, ổi có chỉ số đường huyết thấp nên không làm tăng đường máu đột ngột. Lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.

Nhờ đó, cơ thể duy trì mức đường huyết ổn định hơn. Cơ chế này cũng giúp kéo dài cảm giác no sau khi ăn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Ổi là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong ổi giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức.

Lượng calo thấp giúp bổ sung năng lượng mà không làm tăng đáng kể tổng calo trong ngày.

Ổi còn chứa hợp chất có tác dụng chống viêm, góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.