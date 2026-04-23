Vì sao ăn ổi mỗi ngày giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim?

Việc ăn ổi thường xuyên không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng, theo trang sức khỏe Verywell Health.
Tăng cường hệ miễn dịch
Nghiên cứu trên tạp chí Food Chemistry: X (chuyên công bố các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thực phẩm và dinh dưỡng) vào năm 2025 cho thấy ổi thuộc nhóm trái cây giàu vitamin C. Dưỡng chất này giúp cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Vitamin C hỗ trợ hoạt động của các tế bào miễn dịch quan trọng như đại thực bào, tế bào lympho và tế bào tiêu diệt tự nhiên. Các tế bào này góp phần bảo vệ cơ thể trước tác nhân gây bệnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng.
Cải thiện hệ tiêu hóa
Theo nghiên cứu trên tạp chí Food Bioscience vào năm 2024, ổi cung cấp lượng chất xơ dồi dào, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định. Chất xơ hỗ trợ điều hòa nhu động ruột và hạn chế táo bón. Thành phần này còn nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột, giúp duy trì hệ vi sinh cân bằng.
Ngoài ra, ổi có đặc tính kháng khuẩn, giúp giảm sự phát triển của vi khuẩn có hại trong ruột.
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Ổi chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin có lợi cho tim. Các chất này giúp giảm tác động của gốc tự do lên hệ tim mạch.
Hàm lượng kali cao hỗ trợ điều hòa huyết áp. Chất xơ hòa tan trong ổi góp phần cải thiện chức năng tim và duy trì mạch máu khỏe mạnh.
Giữ ổn định đường huyết
Nghiên cứu trên tạp chí Foods vào năm 2022, ổi có chỉ số đường huyết thấp nên không làm tăng đường máu đột ngột. Lượng chất xơ cao giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu.
Nhờ đó, cơ thể duy trì mức đường huyết ổn định hơn. Cơ chế này cũng giúp kéo dài cảm giác no sau khi ăn.
Hỗ trợ kiểm soát cân nặng
Ổi là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong ổi giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế ăn quá mức.
Lượng calo thấp giúp bổ sung năng lượng mà không làm tăng đáng kể tổng calo trong ngày.
Ổi còn chứa hợp chất có tác dụng chống viêm, góp phần cải thiện quá trình chuyển hóa và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.
Chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 quả ổi/ngày để tận dụng lợi ích
Ăn ổi mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích, nhưng cần ở mức hợp lý. Theo chuyên trang WebMD, một quả ổi đã cung cấp lượng vitamin C rất cao, thậm chí vượt nhu cầu hằng ngày, nên không cần ăn quá nhiều.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1 - 2 quả ổi/ngày để tận dụng lợi ích mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa. Chuyên gia Julia Zumpano từ Cleveland Clinic cho biết mỗi người nên duy trì 2 - 4 khẩu phần trái cây mỗi ngày và ổi có thể là một trong số đó.
Tuy nhiên, do ổi rất giàu chất xơ, việc ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa. Vì vậy, ăn điều độ và kết hợp đa dạng trái cây vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe.
