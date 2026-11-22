Theo chuyên gia dinh dưỡng Ngô Thị Thảo Trang, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM), cua - đặc biệt là cua biển, là thực phẩm giàu dưỡng chất có lợi cho tim nếu được lựa chọn và chế biến đúng cách.

Nhiều người Việt rất thích ăn cua nhưng lại e ngại vì sợ cholesterol cao, lo ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ẢNH: NHƯ QUYÊN

Cua giàu omega-3, có lợi cho tim mạch

Chuyên gia Thảo Trang cho biết thịt cua là nguồn protein nạc chất lượng cao, chứa khoảng 18 - 20 g protein trên 100 g thịt, trong khi lượng chất béo bão hòa rất thấp.

"Điểm nổi bật nhất là cua chứa axit béo omega-3 chuỗi dài là EPA và DHA, khoảng 200 - 400 mg trên 100 g thịt tùy loài. Omega-3 giúp giảm triglyceride máu, chống viêm, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và hỗ trợ nhịp tim ổn định. Cua biển giàu omega-3, trong khi đó cua đồng giàu canxi hơn nhưng hàm lượng omega-3 lại thấp hơn nhiều", chuyên gia Thảo Trang nói.

Ngoài ra, cua còn giàu selen, vitamin B12, kẽm, kali và khoáng chất, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Có nên kiêng vì cua chứa cholesterol?

Theo chuyên gia Thảo Trang, cua chứa khoảng 80 - 100 mg cholesterol trên 100 g thịt.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), chất béo bão hòa là yếu tố chính làm tăng LDL-cholesterol máu ở đa số người, còn cholesterol từ thực phẩm có tác động hạn chế hơn. Cua gần như không chứa chất béo bão hòa, do đó việc ăn với lượng vừa phải thường không làm tăng đáng kể cholesterol máu.

Nếu được dùng đúng nhu cầu, với lượng vừa phải và cách chế biến lành mạnh như hấp, luộc không thêm nhiều gia vị, cua là thực phẩm có lợi cho sức khỏe ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bên cạnh đó, chuyên gia cho biết người mắc bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp không nhất thiết phải hạn chế tuyệt đối thịt cua, nhưng cần ăn lượng vừa đủ và ưu tiên cách chế biến lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, người mắc bệnh tăng huyết áp cần chú ý lượng muối nạp vào khi ăn cua. Các thực phẩm từ cua chế biến sẵn hoặc sử dụng các phương pháp chế biến như rim, xào bơ tỏi, rang me, rang muối… thường dùng nhiều đường, muối và dầu mỡ, có thể vô tình làm giảm đi lợi ích sức khỏe vốn có của thịt cua.

Người mắc bệnh gout cũng nên chú ý khẩu phần khi ăn cua vì đây là thực phẩm có chứa purine.

Ở người mắc gout, axit uric có thể tích tụ trong máu, hình thành tinh thể urat tại khớp và gây ra các cơn viêm đau. Vì vậy, kiểm soát lượng thực phẩm giàu purine nạp vào có thể giúp hạn chế nguy cơ tăng axit uric và khởi phát cơn gout.

Cuối cùng, chuyên gia Thảo Trang khuyên người dân nên ưu tiên các phương pháp chế biến cua như hấp, luộc hoặc nướng để giữ nguyên omega-3; hạn chế thêm muối và chất béo bão hòa như mỡ, bơ động vật, một số loại dầu thực vật giàu chất béo bão hòa, sữa tươi nguyên kem... khi chế biến hoặc ăn cua.

Người lớn tuổi nên chọn phần thịt, hạn chế gạch cua nếu đang kiểm soát mỡ máu nghiêm ngặt, đồng thời ăn chậm và kết hợp nhiều rau xanh.