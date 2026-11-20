Thịt cua giàu protein - dưỡng chất cần thiết để xây dựng và duy trì khối cơ. Một cốc thịt cua đã nấu chín (khoảng 118 - 135 g) cung cấp khoảng 112 calo, trong đó có tới 24 g protein.

Cua cũng chứa axit béo omega-3, vitamin B12, sắt, kẽm, niacin (vitamin B3), axit folic (vitamin B9)... Theo phân loại của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cua thuộc nhóm hải sản có hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều loài cá lớn như cá kiếm và một số loại cá ngừ.

Không chỉ giàu protein, thịt cua còn cung cấp omega-3, vitamin B12 và sắt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được tiêu thụ hợp lý ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Từ đó, bà Kathleen M. Zelman, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đã chỉ ra một số lợi ích tiềm năng của cua với sức khỏe, theo WebMD.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Axit béo omega-3 trong cua là một trong những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một số loại omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có thể giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu.

Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào lượng omega-3 tiêu thụ và chế độ ăn tổng thể.

Góp phần phòng ngừa thiếu máu do thiếu vitamin

Cua cung cấp vitamin B12 và folate, hai dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản xuất hồng cầu. Thiếu hụt các vitamin này có thể dẫn đến thiếu máu, khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược.

Vì vậy, bổ sung thực phẩm chứa B12 và folate trong chế độ ăn - như thịt cua - có thể góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu vitamin.

Hỗ trợ duy trì sức khỏe não bộ

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy người thường xuyên ăn cá và hải sản có thể có nguy cơ suy giảm nhận thức hoặc mắc bệnh Alzheimer thấp hơn. Các nhà khoa học cho rằng axit béo omega-3 trong hải sản có thể là một trong những yếu tố liên quan đến lợi ích tiềm năng này.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chưa có đủ bằng chứng để khẳng định ăn cua có thể trực tiếp phòng ngừa sa sút trí tuệ hoặc bệnh Alzheimer.

Một số lưu ý khi ăn cua

Mặc dù cua thường có hàm lượng thủy ngân thấp hơn nhiều loài cá lớn, mức độ tích lũy các chất ô nhiễm trong cua vẫn có thể khác nhau tùy loài và môi trường sống.

Bên cạnh đó, thịt cua cũng chứa một lượng natri nhất định. Một khẩu phần khoảng 85 g thịt cua nấu chín cung cấp khoảng 376 mg natri. Lượng natri này có thể tăng thêm nếu cua được chế biến với nhiều muối, nước mắm hoặc gia vị. Vì vậy, người mắc tăng huyết áp hoặc cần hạn chế natri nên chú ý đến cách chế biến và khẩu phần ăn.

Ngoài ra, những người có tiền sử dị ứng với cua hoặc các loại hải sản thuộc nhóm giáp xác cần thận trọng khi ăn để tránh nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng.