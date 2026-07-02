Ấn phẩm đặc biệt về tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh

Cuốn sách tuyển chọn những bài viết của báo chí thành phố ngay thời điểm những năm 1976, giúp độc giả bao quát toàn cảnh sự kiện trọng đại của ngày 2.7.1976, đồng thời phản ánh đầy đủ tình cảm, ý chí, nguyện vọng và niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Những dấu mốc lịch sử 1946 - 1976 - 2026 liên quan đến tên gọi TP.HCM được trình bày một cách ngắn gọn, bao quát. Tác phẩm được thực hiện dung lượng mỏng, với khổ bỏ túi để độc giả tiện đọc và lưu giữ về một sự kiện trọng đại của thành phố - 50 năm vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu.

Rất nhiều câu chuyện hay được kể lại, theo đó trong buổi họp mặt do Phòng Nam bộ Trung ương tổ chức tại Hà Nội 25.8.1946 nhân ngày kỷ niệm một năm Cách mạng tháng Tám thành công, bác sĩ - NGND Trần Hữu Nghiệp nhắc lại tình hình Nam bộ trong một năm qua và công lao trời biển của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vĩ đại anh hùng của dân tộc. "Sau khi kể một vài thí dụ ở những nước hay lấy tên những vị anh hùng để đặt tên cho những thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, TP.Sài Gòn đổi tên là TP.HCM. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên TP.Sài Gòn gửi lên Chính phủ", báo Cứu quốc đưa tin số 329, ngày 27.8.1946.

Bìa ấn phẩm ẢNH: QUỲNH TRÂN

Sách còn kể lại thời khắc ngày lịch sử 2.7.1976, tại kỳ họp Quốc hội ở Ba Đình (Hà Nội): Ông Nguyễn Văn Mại, Đại biểu Quốc hội TP.Sài Gòn, phát biểu: "Từ 30 năm nay, người Sài Gòn đã tự hào lấy tên Bác Hồ đặt cho thành phố của mình. Mảnh đất Sài Gòn vinh dự thay mặt nhân dân cả nước tiễn Bác ra đi tìm đường cứu nước. Và cũng chính Sài Gòn, nơi kết thúc thắng lợi một cách trọn vẹn chiến dịch Hồ Chí Minh". Và đây cũng là ngày Quốc hội nước CHXHCN VN quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.

Và rồi trong không khí hân hoan, cuộc mít tinh lớn chào mừng thành phố được mang tên Bác Hồ vĩ đại diễn ra sáng 11.7.1976, với hơn 20.000 người thuộc đủ mọi tầng lớp, đại diện cho ba triệu rưỡi người dân thành phố.



