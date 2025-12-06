Ăn phở mỗi sáng: Chuyên gia tiết lộ nhiều giá trị dinh dưỡng

Phở là món ăn Việt góp mặt trong top 100 món ngon nhất thế giới năm 2025 do Taste Atlas công bố ngày 6.12.

Bà Rachael Hartley, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết phở là món ăn giàu dinh dưỡng. Bánh phở từ gạo và nước dùng xương bò, bổ sung thêm giá và các loại rau thơm đều có lợi cho sức khỏe.

Nước dùng ninh từ xương còn đem lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, xương và khớp, theo trang Real Simple.

Phở là món ăn giàu dinh dưỡng Ảnh: AI

Cung cấp protein

Phở cung cấp nhiều protein. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì xương, cơ, sụn, da và máu. Lượng protein trong phở thay đổi theo loại thịt.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Phở còn hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh nhờ chứa các loại gia vị có đặc tính chữa lành.

Ngò rí là loại thảo mộc thường được xem là dược liệu với khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Ngò rí còn có tính hỗ trợ hen suyễn, tiểu đường, lợi tiểu và hạ huyết áp.

Hồi cũng được xem là thảo mộc có đặc tính kháng virus, kháng oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm.

Giảm viêm

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong phở và có tác dụng giảm viêm. Gừng có tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do. Gốc tự do có thể gây nhiều bệnh mạn tính khi tích tụ lâu dài.

Phở có lượng calo vừa phải. Trung bình mỗi tô chứa từ 350 đến 500 calo tùy khẩu phần, loại thịt và loại bánh phở.

Lượng calo cũng thay đổi theo cách chế biến nước dùng và lượng rau được thêm vào. Tô phở nhỏ với thịt nạc và nhiều rau xanh sẽ có ít calo hơn so với tô lớn nhiều bánh phở và thịt nhiều mỡ.

Một trong những hạn chế lớn của phở là hàm lượng natri cao. Natri cao có thể dẫn đến tăng huyết áp và gây ra các vấn đề tim mạch.

Một số tô phở có lượng natri vượt 1.000 mg, gần bằng lượng được khuyến nghị cho cả ngày.

Bà Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết lượng natri có thể tăng nhanh tùy vào loại nước dùng và lượng nước mắm được sử dụng khi nêm nếm.

Bà Rachael Hartley khuyên có thể nấu phở tại nhà bằng nước dùng ít muối để giảm lượng natri.