Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn phở mỗi sáng: Chuyên gia tiết lộ nhiều giá trị dinh dưỡng

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
06/12/2025 11:29 GMT+7

Phở đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều người. Tại Việt Nam, phở thường được dùng vào buổi sáng với nước dùng ninh từ xương, thịt bò hoặc gà và các loại gia vị.

Phở là món ăn Việt góp mặt trong top 100 món ngon nhất thế giới năm 2025 do Taste Atlas công bố ngày 6.12.

Bà Rachael Hartley, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết phở là món ăn giàu dinh dưỡng. Bánh phở từ gạo và nước dùng xương bò, bổ sung thêm giá và các loại rau thơm đều có lợi cho sức khỏe.

Nước dùng ninh từ xương còn đem lại nhiều lợi ích cho hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa, xương và khớp, theo trang Real Simple.

Ăn phở mỗi sáng: Chuyên gia tiết lộ nhiều giá trị dinh dưỡng - Ảnh 1.

Phở là món ăn giàu dinh dưỡng

Ảnh: AI

Cung cấp protein

Phở cung cấp nhiều protein. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp duy trì xương, cơ, sụn, da và máu. Lượng protein trong phở thay đổi theo loại thịt.

Giảm triệu chứng cảm lạnh

Phở còn hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh nhờ chứa các loại gia vị có đặc tính chữa lành.

Ngò rí là loại thảo mộc thường được xem là dược liệu với khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Ngò rí còn có tính hỗ trợ hen suyễn, tiểu đường, lợi tiểu và hạ huyết áp.

Hồi cũng được xem là thảo mộc có đặc tính kháng virus, kháng oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm.

Giảm viêm

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong phở và có tác dụng giảm viêm. Gừng có tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của các gốc tự do. Gốc tự do có thể gây nhiều bệnh mạn tính khi tích tụ lâu dài.

Phở có lượng calo vừa phải. Trung bình mỗi tô chứa từ 350 đến 500 calo tùy khẩu phần, loại thịt và loại bánh phở.

Lượng calo cũng thay đổi theo cách chế biến nước dùng và lượng rau được thêm vào. Tô phở nhỏ với thịt nạc và nhiều rau xanh sẽ có ít calo hơn so với tô lớn nhiều bánh phở và thịt nhiều mỡ.

Một trong những hạn chế lớn của phở là hàm lượng natri cao. Natri cao có thể dẫn đến tăng huyết áp và gây ra các vấn đề tim mạch.

Một số tô phở có lượng natri vượt 1.000 mg, gần bằng lượng được khuyến nghị cho cả ngày.

Bà Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết lượng natri có thể tăng nhanh tùy vào loại nước dùng và lượng nước mắm được sử dụng khi nêm nếm.

Bà Rachael Hartley khuyên có thể nấu phở tại nhà bằng nước dùng ít muối để giảm lượng natri.

Tin liên quan

Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Khoa học phát hiện tin cực vui!

Sáng nào cũng 1 tô phở bò: Khoa học phát hiện tin cực vui!

Nhiều người thích ăn phở bò mỗi ngày nhưng vẫn băn khoăn liệu tiêu thụ thịt bò thường xuyên có thật sự gây hại như họ vẫn nghe nói.

Khám phá thêm chủ đề

Phở ăn phở sáng protein Cảm lạnh giảm viêm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận