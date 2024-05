An táng 3 hài cốt liệt sĩ phát hiện khi xây Trung tâm hành chính TX.Quảng Trị

Sáng 7.5, Thị ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ VN TX.Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ được Đội 584, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại công trường thi công Trung tâm hành chính TX.Quảng Trị.



Các đại biểu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng THANH LỘC

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính; trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.



An táng các hài cốt liệt sĩ THANH LỘC

Trước đó, ngày 26.4, tại công trường thi công Trung tâm hành chính TX.Quảng Trị, đơn vị thi công đã phát hiện các vật liệu nổ liền báo cho các cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng tổ chức lực lượng có mặt tại hiện trường, xử lý các vật liệu nổ theo quy định. Đồng thời tiến hành mở rộng tìm kiếm và quy tập đến nay được 3 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật kèm theo gồm: súng AK, xẻng bộ binh, cúc áo, dép cao su, ví cá nhân...

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ đã được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TX.Quảng Trị chu đáo, đúng nghi lễ.