An toàn cho mình và người khác

Năm 2021 khép lại với nhiều con số đáng quên về thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, nhưng cũng do hoàn cảnh dịch bệnh buộc phải giãn cách xã hội trong một thời gian kéo dài nên những con số thống kê liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) được tổng kết là giảm sâu.

Số liệu từ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 cho thấy, trong năm 2021 toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, giảm 3.496 vụ (23,32%), số người chết giảm 1.068 người (15,55%), số người bị thương giảm 3.143 người (28,16%).

Những con số ấy cần được ghi nhận như một kỷ lục nhưng cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận đó là tác dụng phụ do áp dụng giãn cách xã hội kéo dài. Nhưng nếu giả định trừ đi khoảng thời gian giãn cách xã hội thì mức độ TNGT trong khoảng thời gian còn lại có khi còn cao hơn so với năm 2020.

TNGT vẫn là nỗi ám ảnh của xã hội Việt Nam, nhất là mỗi dịp tết về, yếu tố rượu bia trở thành một tác nhân gây TNGT cần được giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Năm nay, sau một thời gian bị hạn chế rất nhiều hoạt động, sinh hoạt xã hội do yêu cầu giãn cách để chống dịch, nhiều người nhiều nơi xuất hiện tâm lý muốn “bung xõa” trong dịp tết.





Thế là có thể lao vào những cuộc tụ tập, liên hoan mà không cần tính đến “đường về”, tức là không cần nghĩ đến chuyện sẽ điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Tức là cuộc vui chè chén có thể trả giá rất đắt - cái giá của đời người, chỉ vì bản thân mỗi người không tự giữ ý thức tối thiểu về an toàn tính mạng cho mình và cho người khác.

Chúng ta vừa trải qua một năm 2021 đầy những con số xót xa liên quan đến thiệt hại mạng người. Thoát khỏi rủi ro của đại dịch Covid-19 đến thời điểm này đã là một may mắn rất lớn mà mỗi người nên biết trân trọng. Vậy nên, đừng mượn tết làm vui mà lại vui quá giới hạn rồi quên luôn ý thức về an toàn sức khỏe, an toàn tính mạng để không chỉ mình mà còn liên lụy đến người khác thoát được dịch mà rồi mắc nạn với TNGT.

Giữ được con số thống kê về TNGT của năm 2021 trong năm 2022 khi đất nước quay lại trạng thái bình thường đã là một việc được dự báo là không dễ, nên mục tiêu kéo giảm 5 - 10% TNGT ở cả 3 tiêu chí so với năm 2021 chắc chắn là một mục tiêu đầy thách thức mà lực lượng chức năng cần tăng cường thực hiện nhiều chương trình hành động quyết liệt để áp đặt kỷ cương trong trật tự an toàn giao thông. Điều này đã bắt đầu bằng những chiến dịch ra quân kiểm tra nồng độ cồn quyết liệt ở các thành phố lớn ngay những ngày đầu năm. Mong rằng không chỉ là chiến dịch mà cần được tổ chức kiểm tra kiểm soát nghiêm túc, gắt gao để răn đe nhằm giảm thiểu tình trạng đã uống rượu bia mà còn điều khiển phương tiện giao thông.