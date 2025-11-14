Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Ấn tượng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
14/11/2025 21:36 GMT+7

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360 nằm trong hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc vừa khép lại đầy ấn tượng, khẳng định vị thế của sân chơi thể thao sinh viên quy mô và uy tín.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc đã mang đến cho khán giả trên khắp cả nước những màn tranh tài sôi động, thể hiện tinh thần thể thao, nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng bứt phá và thể hiện tinh thần “dẫn đầu cuộc chơi” trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của thế hệ sinh viên Việt Nam. Giải đấu còn góp phần xây dựng môi trường rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và bản lĩnh – những giá trị cốt lõi của thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 – Cúp TV360, nằm trong hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC), do Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty CP Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) và Công ty CP Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent), đã chính thức khép lại với những dấu ấn ấn tượng, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi thể thao sinh viên quy mô và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Ấn tượng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360- Ảnh 1.

Các trận đấu ở giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 diễn ra hấp dẫn, kịch tính

ẢNH: BTC

Sau hơn 1 tháng thi đấu của vòng loại, quy tụ 161 đội đến từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng trên khắp cả nước với 241 trận, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 bước vào vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội có sự góp mặt của 8 đội nam và 6 đội nữ đại diện ba miền Bắc – Trung – Nam. Sau một tuần trải qua các trận đấu gay cấn, kịch tính trong không khí sôi động, thu hút đông đảo sinh viên và người hâm mộ, giải khép lại hôm nay (14.11) lại với danh hiệu vô địch nam thuộc về ĐH Đà Nẵng và vô địch nữ thuộc về Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ấn tượng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360- Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của đội nam ĐH Đà Nẵng ở chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

ẢNH: BTC

Ấn tượng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 - Cúp TV360- Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải thưởng cá nhân tại giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025

ẢNH: BTC

Song song với các giải thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, mùa giải năm nay còn có hạng mục bình chọn đặc biệt “NUC Favorite Players Empowerment Stories Contest”. Cuộc thi tôn vinh hai gương mặt sinh viên nổi bật không chỉ thi đấu ấn tượng mà còn lan tỏa năng lượng tích cực và kết nối cộng đồng bóng rổ sinh viên trên khắp cả nước. Hai VĐV được yêu thích nhất là Phương Đình An (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) và Nguyễn Trúc Ly (ĐH Kinh tế TP.HCM). Ngay sau khi giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 kết thúc, cũng tại ĐH Bách khoa Hà Nội, giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 18.11 đến ngày 29.11.


Khám phá thêm chủ đề

Bóng rổ Giải bóng rồ sinh viên toàn quốc trường ĐH Tôn Đức Thắng TV360
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
