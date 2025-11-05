Tháng 11 rực lửa cùng 2 giải bóng rổ, bóng đá sinh viên toàn quốc cúp TV360

Sân chơi toàn quốc của sinh viên Việt Nam

Hàng trăm sinh viên từ ba miền Bắc - Trung - Nam sẽ hội tụ về ĐH Bách khoa Hà Nội để tranh tài tại hai giải thể thao sinh viên lớn nhất năm. Các giải nằm trong hệ thống NUC do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp cùng Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) và Ứng dụng truyền hình giải trí TV360 thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Nhà tài trợ danh xưng.

Ông Trần Văn Lam - Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) - phát biểu tại họp báo

Ngoài ra, giải còn có sự phối hợp của các trường: Trường ĐH Đồng Tháp, Trường ĐH TDTT TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) - đơn vị đồng hành ở môn bóng rổ.

Lan tỏa tinh thần thể thao học đường

Hệ thống giải hướng tới chào mừng 80 năm truyền thống ngành giáo dục Việt Nam (1945-2025), đồng thời khuyến khích phong trào "rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trong sinh viên cả nước.

Vòng loại của hai giải đã thu hút 230 đội đến từ hơn 160 trường đại học, học viện và cao đẳng, thi đấu 355 trận tại 8 địa điểm thuộc 3 khu vực Bắc - Trung - Nam.

Tuyển thủ quốc gia Khuất Văn Khang (giữa) có mặt ở họp báo công bố VCK giải bóng rổ và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 NUC 2025 - cúp TV360

Ở môn bóng rổ, có 161 đội (113 đội nam, 48 đội nữ) tranh tài tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM - con số cao nhất kể từ khi hệ thống NUC ra đời năm 2022. Ở môn bóng đá, 69 đội thi đấu tại 3 khu vực, với 5 bảng đấu ở Hà Nội, Thái Nguyên, Huế, TP.HCM và Đồng Tháp.

Tại Thái Nguyên, dù vừa chịu ảnh hưởng lũ lụt, các đội vẫn thi đấu hết mình. Còn ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, các nhà thi đấu luôn chật kín khán giả sinh viên, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thể thao học đường.

Hai vòng chung kết liên tiếp tại Hà Nội

VCK giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - cúp TV360 diễn ra từ ngày 6 đến 14.11.2025, quy tụ 14 đội xuất sắc nhất. Tiếp đó là vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 - cúp TV360, từ ngày 18 đến 29.11.2025, với 16 đội đại diện các khu vực cùng đội chủ nhà ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, dành cho tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Ông Mai Như Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm truyền hình Viettel Telecom

Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội đảm nhiệm công tác chuyên môn, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương. Toàn bộ các trận chung kết được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360 và hệ thống fanpage chính thức của giải, đồng thời phát lại trên các kênh thể thao sinh viên như Bóng rổ TV, Webthethao.vn, giúp khán giả trên cả nước dễ dàng theo dõi.

Hành trình của tinh thần sinh viên Việt Nam

Từ khi ra đời, NUC đã trở thành sân chơi được mong chờ của sinh viên Việt Nam - nơi không chỉ rèn luyện thể lực mà còn khơi dậy tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó và khát vọng khẳng định bản thân.

Các cầu thủ sẵn sàng cho giải bóng đá sinh viên toàn quốc NUC 2025 - cúp TV360

Các nữ sinh viên trên sân đấu của giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 - cúp TV360

Những cú ném chuẩn xác, bàn thắng nghẹt thở, tiếng reo hò và những cái bắt tay sau trận đấu... tất cả tạo nên hình ảnh đẹp về một thế hệ sinh viên tự tin, năng động và tiên phong.

Với khẩu hiệu "Hai giải đấu - Một hệ thống - Một tinh thần sinh viên Việt Nam", NUC 2025 - cúp TV360 tiếp tục khẳng định vị thế là hệ thống thể thao sinh viên toàn quốc hàng đầu - nơi tinh thần thể thao hòa cùng ý chí học tập, góp phần hình thành thế hệ trẻ khỏe mạnh, sáng tạo và sẵn sàng "dẫn đầu cuộc chơi - Lead the Game".