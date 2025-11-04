Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị phạt 2,5 triệu đồng vì nhận thay anh rể lái xe gây tai nạn

Trần Cường
Trần Cường
04/11/2025 13:47 GMT+7

Dù không lái xe gây tai nạn, nhưng nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận trách nhiệm và thỏa thuận bồi thường thay anh rể. CSGT đã xử phạt người này 2,5 triệu đồng.

Chiều 4.11, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản 3 người trong vụ giao xe không đủ điều kiện lưu thông cho người khác cầm lái gây tai nạn và nhận thay lái xe gây tai nạn bỏ trốn.

Bị phạt 2,5 triệu đồng vì nhận thay anh rể lái xe gây tai nạn- Ảnh 1.

CSGT làm việc với những người liên quan trong vụ việc

ẢNH: CỤC CSGT

Theo đó, khoảng 19 giờ 25 ngày 2.9, tại khu dân cư Hoàng Gia (P.Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), anh Đ.T.A (32 tuổi, trú Hà Nội) lùi xe ô tô từ vỉa hè xuống đường đã va chạm với xe máy do anh P.Đ.L (23 tuổi, trú Bắc Ninh) cầm lái chở theo chị N.P.H.L (23 tuổi, trú Đà Nẵng). Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với 2 phương tiện khác đang đỗ trên vỉa hè.

Gây tai nạn xong, anh Đ.T.A rời khỏi hiện trường, ngày 8.9 mới đến công an trình báo.

Đáng chú ý, trước khi anh Đ.T.A ra trình báo, anh V.B.K (24 tuổi, trú Thái Nguyên) là em vợ của anh Đ.T.A, đã tự nhận là người lái chiếc xe ô tô gây tai nạn và đứng ra thỏa thuận bồi thường thiệt hại, nhằm che giấu hành vi của anh rể.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên xác định anh Đ.T.A lùi xe không quan sát phía sau dẫn đến vụ tai nạn. Anh Đ.T.A bị xử phạt 42 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên còn xác định chủ xe đã giao phương tiện hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho anh Đ.T.A cầm lái, đã xử phạt chủ xe 5 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đã xử phạt anh V.B.K 2,5 triệu đồng về hành vi khai báo sai sự thật, gây cản trở quá trình điều tra.

